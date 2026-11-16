Düsseldorf/ Wilhelmshaven (ots) -Wilhelmshaven scheint eine echte Glücksstadt zu sein: Bereits im April vergangenen Jahres machte der Monatsgewinn hier Halt - und nun kehrte das Team der Postcode Lotterie erneut zurück. Im Gepäck diesmal den November-Monatsgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro. 615 Gewinnerinnen und Gewinner im Postleitzahlengebiet 26388 freuten sich über ihr Losglück. Besonders groß war die Freude bei einem Gewinner, der dank seines Postcodes 26388 LB über unglaubliche eine Millionen Euro jubelte. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer mit: Dank aller Teilnehmer*innen der Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten dort bereits 747 soziale und ökologische Projekte gemeinnütziger Organisationen mit mehr als 48 Millionen Euro gefördert werden.Und plötzlich Millionär: Detlev* aus Wilhelmshaven wird dieses November-Wochenende wohl nie vergessen. Dank seines Postcodes 26388 LB gewinnt er eine Million Euro und darf sich ab sofort Postcode-Millionär nennen. Die großartige Nachricht überbrachte Lotterie-Glücksbotin Julia Krüger dem Gewinner und seiner Frau Sabine* persönlich. "Was? Das glaube ich jetzt nicht", sagt Detlev völlig überrascht. "Damit habe ich definitiv nicht gerechnet." Auch Sabine kann es kaum fassen. Mit Freudentränen in den Augen stellt sie fest: "Du bist jetzt Millionär!" Erste Ideen für den Gewinn hat das Ehepaar bereits: Vielleicht soll es eine Eigentumswohnung oder ein neues Wohnmobil werden. Auch die Kinder dürfen sich wohl über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. "Unseren Kindern werden wir vielleicht auch etwas davon abgeben, damit sie sich etwas Schönes gönnen können", sagt Detlev schmunzelnd.Gemeinsam mit dem frisch gebackenen Millionär freuten sich weitere 614 Glückspilze im Postleitzahlengebiet 26388. Sie teilen sich ebenfalls eine Million Euro, was bei insgesamt 854 Losen 1.170 Euro pro Los entspricht. Da einige von ihnen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder sogar drei besitzen, fällt ihre Gewinnsumme entsprechend höher aus: 426 Gewinner*innen haben ein Los und erhalten jeweils 1.170 Euro, 136 freuen sich über 2.340 Euro und 52 über 3.510 Euro.Ein Gewinn mit besonderer VorgeschichteBei herbstlicher Stimmung mit warmen Getränken kamen die Gewinner*innen im Störtebeker Park in Wilhelmshaven zusammen, um ihre Schecks samt goldenen Umschlägen entgegenzunehmen. Mit dabei war auch Postcode-Gewinnerin Maike*, die sich im vergangenen Jahr dank ihres Loses über 233.333 Euro freuen durfte. Nach ihrem Gewinn hatten sich auch Freunde von ihr bei der Soziallotterie angemeldet - und wurden nun selbst vom Glück überrascht. Diesen besonderen Moment wollte Maike sich nicht entgehen lassen und das große Glück ihrer Freunde hautnah miterleben."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Nicht nur die Gewinner*innen dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Postcode Lotterie immer mit. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer*innen nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Niedersachsen konnten dort bereits 747 soziale und ökologische Projekte gemeinnütziger Organisationen mit mehr als 48 Millionen Euro gefördert werden.Niedersachsen bereits zum 19. Mal im Postcode-GlückDie Teilnehmenden der Postcode Lotterie in Niedersachsen können sich im November bereits über den 19. Monatsgewinn freuen. Zuletzt jubelten im August zahlreiche Glückspilze in Hasbergen über insgesamt zwei Millionen Euro. Besonders groß war die Freude bei drei Nachbar*innen, die sich dank ihres Postcodes 49205 JU eine Million Euro teilten.Was ist der Monatsgewinn?Einmal im Monat verlost die Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro. Dafür wird ein Postcode gezogen: Dieser besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die unmittelbare Nachbarschaft, z.B. 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen eine Million Euro. Noch einmal eine Million Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.*Der Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinnerinnen und Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinnerinnen und Gewinner sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Postcode LotterieDie Postcode Lotterie ist eine staatlich lizenzierte Soziallotterie mit einem einzigartigen Konzept: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil, einer Kombination aus Postleitzahl und zwei Buchstaben für ihre unmittelbare Nachbarschaft. Dadurch gewinnen ganze Nachbarschaften nicht nur zusammen, sie tun zugleich auch Gutes: Denn mit jedem Los werden soziale und ökologische Projekte unterstützt. So konnten seit der Gründung 2016 bereits über 8.000 Projekte mit mehr als 480 Millionen Euro gefördert werden. Über die Projektförderung entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Die Postcode Lotterie gehört zur internationalen Postcode Lottery Group, die weltweit bereits 16 Milliarden Euro für gute Zwecke bereitgestellt hat. Erster Unterstützer der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Heute unterstützen unter anderem Toni Kroos, Katarina Witt, Peter Maffay, Kai Pflaume, Michael Patrick Kelly und George Clooney die Mission der Postcode Lotterien: Projekte mit gesellschaftlichem und ökologischem Mehrwert weltweit nachhaltig zu fördern.Pressekontakt:Postcode LotterieMiriam PieperMartin-Luther-Platz 28, 40212 DüsseldorfE-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/6391133