Inning am Ammersee (ots) -Wie verändert künstliche Intelligenz die Beziehung zwischen Menschen und Marken? Und was schafft Vertrauen, wenn Kommunikation zunehmend von KI unterstützt wird? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der dritte Vision Circle "Mensch, Marke & KI - der neue Wettbewerb um Vertrauen".Moderiert von Patricia Platiel, Ressortleiterin Wirtschaft bei BILD und Mitglied der Chefredaktion, diskutierten Jens Taubert, Chief Growth Officer & Co-Lead bei Insight, Rechtsanwalt Marius Drabiniok von SKW Schwarz, Victoria Leipert, Leiterin Kommunikation bei SOS-Kinderdorf e. V., Helena Schönhofer, Mitgründerin von Anavio, sowie Oliver Kaltner, Co-Owner und Investor sowie Gastgeberin Sinja Grimme, CEO & Founder der Marken- und Kommunikationsagentur FARBE BLAU.Vertrauen, Verantwortung, Kreativität: drei ErkenntnisseVertrauen bleibt menschlich.Je mehr Technologie in Kommunikation und Markenführung Einzug hält, desto wichtiger werden Haltung und Glaubwürdigkeit. "KI findet immer mehr Eingang in der Kommunikation, desto wichtiger wird klare Markenführung. Menschen müssen Verantwortung übernehmen, für definierte Werte einstehen, Leitplanken setzen und entscheiden, wie Technologie eingesetzt wird", betonte Sinja Grimme.Innovation braucht Verantwortung.Transparenz und einheitliche Wertevorstellungen sind entscheidend für einen bewussten Umgang mit KI. Victoria Leipert brachte es auf den Punkt: "Vertrauen ist unser Daily Business. Es braucht Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und klare Spielregeln, gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen." Oliver Kaltner unterstrich dabei die Verantwortung auf Führungsebene: "Der Umgang mit KI braucht Ethik und ein Moralkonstrukt."Kreativität braucht Menschen.KI eröffnet neue Möglichkeiten und kann kreative Prozesse beschleunigen. Entscheidend bleiben jedoch kritisches Denken, Einordnung und menschliche Urteilskraft. Die junge Gründerin Helena Schönhofer bezeichnete KI als "Opportunity Window", insbesondere für junge Menschen und kleine Teams.Marius Drabiniok verwies auf die positiven Möglichkeiten von KI. Entscheidend seien dabei Haltung und Transparenz. Dazu gehöre auch eine klare Kennzeichnung, wo KI zum Einsatz kommt. Diese Offenheit schaffe Nachvollziehbarkeit und werde positiv wahrgenommen.Jens Taubert richtete den Blick auf die Creator Economy. Vertrauen entstehe vor allem in Communitys. KI könne ein starker Hebel für die Content-Produktion sein. Entscheidend bleibe jedoch der Mensch, der Inhalte prüft, einordnet und glaubwürdig vermittelt.Sinja Grimme fasst den Vision Circle zusammen: "Die Zukunft der Markenkommunikation entsteht dort, wo technologische Möglichkeiten auf menschliche Haltung treffen. Denn im Wettbewerb um Vertrauen zählen nicht nur Geschwindigkeit und Effizienz, sondern Werte, Verantwortung und glaubwürdige Kommunikation."Weitere Einblicke: farbeblau.com/visioncircle/Pressekontakt:Clarissa KlingelhöllerFARBE BLAU Creative Communication GmbHclarissa.klingelhoeller@farbeblau.deOriginal-Content von: Farbe Blau Creative Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175929/6391168