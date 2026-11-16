Peking - In China haben sich im Oktober sowohl der Umsatz im Einzelhandel als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet entwickelt. Experten werteten dies als Beleg dafür, dass staatliche Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft noch nicht greifen. So gingen die Investitionen in Sachanlagen in den zehn Monaten bis Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Montag in Peking ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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