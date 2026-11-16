Während SpaceX und Blue Origin die Schlagzeilen der Raumfahrtbranche dominieren, sorgt Rocket Lab mit einer bemerkenswerten Entwicklung für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat den Startpreis seiner neuen Neutron-Rakete von 55 auf 70 Millionen US-Dollar angehoben. Obwohl die Rakete noch keinen Erstflug absolviert hat, ist die Nachfrage bereits außergewöhnlich hoch. Rekordaufträge trotz Preiserhöhung Im dritten Quartal 2026 sicherte sich Rocket Lab ...

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