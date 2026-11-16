Während SpaceX und Blue Origin die Schlagzeilen der Raumfahrtbranche dominieren, sorgt Rocket Lab mit einer bemerkenswerten Entwicklung für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen hat den Startpreis seiner neuen Neutron-Rakete von 55 auf 70 Millionen US-Dollar angehoben. Obwohl die Rakete noch keinen Erstflug absolviert hat, ist die Nachfrage bereits außergewöhnlich hoch. Rekordaufträge trotz Preiserhöhung Im dritten Quartal 2026 sicherte sich Rocket Lab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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