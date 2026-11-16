Für Silber-Anleger wird es zunehmend ungemütlich. Nachdem der Preis bereits in der vergangenen Woche kräftig unter Druck geraten war, setzt sich die Talfahrt am Montag fort. Inzwischen notiert Silber nur noch bei rund 47 US$ und hat damit mehrere wichtige Kursmarken durchbrochen. Vor allem die jüngsten US-Inflationsdaten machen dem Edelmetall zu schaffen. Wie tief kann es noch gehen? Silber unter Druck - US-Inflationsdaten belasten Am Edelmetallmarkt ...

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