Die Salzgitter-Aktie musste seit ihrem Hoch im September bei rund 62 € massive Kursverluste hinnehmen. Am Montag notiert sie aktuell bei 48,50 €. Damit beträgt der Rückgang etwa -21%. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursverlust gerechtfertigt oder bietet das aktuelle Kursniveau eine interessante Einstiegschance? Ertrag deutlich gesteigert Die am 12. November veröffentlichten Geschäftszahlen für die ersten neun Monate sind insgesamt positiv ausgefallen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.