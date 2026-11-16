Die Salzgitter-Aktie musste seit ihrem Hoch im September bei rund 62 € massive Kursverluste hinnehmen. Am Montag notiert sie aktuell bei 48,50 €. Damit beträgt der Rückgang etwa -21%. Hier stellt sich die Frage: Ist der Kursverlust gerechtfertigt oder bietet das aktuelle Kursniveau eine interessante Einstiegschance? Ertrag deutlich gesteigert Die am 12. November veröffentlichten Geschäftszahlen für die ersten neun Monate sind insgesamt positiv ausgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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