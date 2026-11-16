Der seit Dezember vergangenen Jahres anhaltende Abwärtstrend der BMW-Aktie ist immer noch intakt. Auch zuletzt gelang dem bayerischen Autobauer keine Gegenbewegung über 61 €. Wird diese Nachricht für einen weiteren Abverkauf der BMW-Aktie sorgen und was sollten Anleger aus ihr machen? Ein riesengroßer Rückruf in den USA BMW versorgt die Börse zum Wochenbeginn erneut mit einer Hiobsbotschaft. In den USA steht ein gewaltiger Fahrzeugrückruf bevor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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