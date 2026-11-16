

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.11.2026 / 11:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: David Nachname(n): Dreyfus

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Instone Real Estate Group SE

b) LEI

391200DINUIRPDZQHX03

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2NBX80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,72 EUR 4.518,80 EUR 5,74 EUR 4.534,60 EUR 5,74 EUR 4.534,60 EUR 5,74 EUR 6.486,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,7355 EUR 20.074,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xextra MIC: XETR





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