Leer (ots) -Hybride Heizsysteme verbinden unterschiedliche Wärmequellen miteinander. Häufig wird dabei nur an die Kombination einer Wärmepumpe mit einer wasserführenden Feuerstätte gedacht. Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Auch ein klassischer Kaminofen kann die Wärmepumpe ergänzen, ohne technisch mit ihr verbunden zu sein. Während die Wärmepumpe die Grundversorgung des Hauses übernimmt, sorgt der Kaminofen bei Bedarf für zusätzliche Wärme im Wohnbereich etwa an besonders kalten Tagen oder wenn abends und am Wochenende mehr Wärme gewünscht ist.Wärme, selbst wenn das Feuer erlischtWie vielseitig sich dieses Prinzip umsetzen lässt, zeigt der deutsche Ofenspezialist LEDA mit dem Kaminofen GREENA. Das Modell bietet vom klassischen Kaminofen über zusätzliche Speichermasse bis zur wasserführenden Ausführung unterschiedliche Möglichkeiten, das Holzfeuer mit einer Wärmepumpe zu kombinieren. Der GREENA verfügt über eine Wärmeleistung von 6 Kilowatt und gibt seine Wärme direkt an den Wohnraum ab. So kann er gezielt für zusätzliche Wärme sorgen, wenn sie dort gewünscht ist.Um die Wärme länger zu nutzen, kann der GREENA mit bis zu sechs jeweils 15 Kilogramm schweren Gussringen ausgestattet werden. Während das Feuer brennt, nimmt die massive Speichermasse einen Teil der erzeugten Energie auf. Ist das Feuer erloschen, geben die aufgeheizten Gussringe diese nach und nach wieder an den Raum ab. So bleibt es bis in den späten Abend hinein angenehm warm.Einbindung ins zentrale HeizsystemNoch einen Schritt weiter geht der wasserführende GREENA W. Während ein Teil der erzeugten Wärme direkt den Wohnraum erwärmt, nutzt der integrierte Wärmetauscher die Kraft des Feuers, um Wasser zu erhitzen und für Heizkörper oder Fußbodenheizung sowie für die Warmwasserversorgung in Küche und Bad zu nutzen. Für diese zusätzliche Aufgabe ist der GREENA W mit einer Gesamtleistung von 8 Kilowatt stärker ausgelegt als die klassische Variante. Davon stehen 4,4 Kilowatt für die direkte Erwärmung des Wohnraums und weitere 3,6 Kilowatt für das Heizungssystem zur Verfügung. Entsprechend dem jeweiligen Bedarf wird die wasserseitige Leistung individuell verteilt. Sollte zwischenzeitlich kein Bedarf vorhanden sein, wird die Wärmeleistung im Pufferspeicher zwischengelagert und dem Heizungssystem zugeführt. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6391172