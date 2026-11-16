Original-Research: Rosenbauer International AG - from NuWays AG
Classification of NuWays AG to Rosenbauer International AG
Q3 26: Mixed performance, SAP and Middle East weigh, chg. est.
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Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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2435596 16.11.2026 CET/CEST