Anfang Oktober sind die Bauzinsen auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen, zuletzt aber wieder leicht gesunken. Laut Daten von Interhyp liegen zehnjährige Darlehen im Schnitt derzeit bei rund 4,25%. Was Immobilienexperten mit Blick auf die kommenden Wochen mit Blick auf die Bauzinsen erwarten. Der Kreditvermittler Interhyp hat ein Zinsupdate vorgelegt. Demnach bleiben die Baufinanzierungszinsen weiter auf einem hohen Niveau. Anfang Oktober hatten die Bauzinsen den höchsten Stand seit 2009 erklommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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