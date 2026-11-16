Anfang Oktober sind die Bauzinsen auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen, zuletzt aber wieder leicht gesunken. Laut Daten von Interhyp liegen zehnjährige Darlehen im Schnitt derzeit bei rund 4,25%. Was Immobilienexperten mit Blick auf die kommenden Wochen mit Blick auf die Bauzinsen erwarten. Der Kreditvermittler Interhyp hat ein Zinsupdate vorgelegt. Demnach bleiben die Baufinanzierungszinsen weiter auf einem hohen Niveau. Anfang Oktober hatten die Bauzinsen den höchsten Stand seit 2009 erklommen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.