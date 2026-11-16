Zürich (ots) -Die Mehrheit der befragten Immobilienfachleute rechnet in den kommenden zwölf Monaten mit höheren Preisen für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser. Auch bei den Wohnungsmieten erwartet eine Mehrheit einen Anstieg. Die Aussichten für Büro- und Geschäftshäuser bleiben verhalten. Für den HEV Schweiz unterstreichen die Ergebnisse, wie wichtig raschere Baubewilligungsverfahren und bessere Rahmenbedingungen für die Verdichtung sind, um schneller zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und so den Druck auf dem Wohnungsmarkt zu mindern.Steigende Preise für Wohneigentum und Mehrfamilienhäuser erwartet64,7 % der Fachpersonen, die sich zur Preisentwicklung bei Einfamilienhäusern äusserten, rechnen mit steigenden oder stark steigenden Kaufpreisen. Bei Eigentumswohnungen sind es 61,9 %, bei Mehrfamilienhäusern 52,9 %. Höhere Wohnungsmieten erwarten 56,8 %.Bei Büro- und Geschäftshäusern gehen 49,5 % von sinkenden oder stark sinkenden Kaufpreisen aus. 40,8 % erwarten stabile und 9,7 % steigende oder stark steigende Preise. Die Erwartungen für die Mieten von Büro- und Geschäftsflächen unterscheiden sich nach Lage. In den Zentren der Grossstädte rechnen 70,8 % mit stabilen Mieten. In Agglomerationsgemeinden und mittelgrossen Städten erwarten 53,8 % sinkende Mieten.Angebot an Einfamilienhäusern überwiegend stabil oder rückläufig35,3 % der Fachpersonen berichteten, dass das Angebot an Einfamilienhäusern in ihrer Region in den vergangenen zwölf Monaten zurückgegangen sei. 50,6 % beobachteten ein unverändertes Angebot und 14,1 % eine Zunahme. Bei der Nachfrage meldeten 34,3 % eine Zunahme.Für die kommenden zwölf Monate rechnen 40,3 % mit einer geringeren Neubautätigkeit bei Einfamilienhäusern. Lediglich 7,3 % erwarten eine Zunahme. Bei Eigentumswohnungen rechnen 31,9 % mit mehr Neubauten.Bei Mietwohnungen mit weniger als vier Zimmern zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In den Grosszentren beurteilen 85,4 % der Fachpersonen die Nachfrage als hoch. In ländlichen Gemeinden sind es 23,2 %.HEV Schweiz fordert Massnahmen für einen schnelleren WohnungsbauDer HEV Schweiz fordert raschere und besser koordinierte Baubewilligungsverfahren sowie wirksame Massnahmen gegen missbräuchliche Einsprachen. Bestehende Bauzonen sollen besser genutzt werden können, etwa durch Aufstockungen, Dachausbauten und Ersatzneubauten. An geeigneten Standorten soll auch die Umnutzung von Büro- und Gewerbeflächen zu Wohnungen erleichtert werden. Damit selbstgenutztes Wohneigentum für mehr Haushalte erreichbar bleibt, sollen Städte und Agglomerationsgemeinden bei der Nutzungsplanung gezielt Raum für Stockwerkeigentum schaffenZur ImmobilienumfrageAn der jährlichen Immobilienumfrage des HEV Schweiz nahmen 2026 insgesamt 393 Fachpersonen aus der ganzen Schweiz teil. Die Umfrage erfasst ihre Einschätzungen zur Marktentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten und ihre Erwartungen für die kommenden zwölf Monate. Die Prozentangaben beziehen sich jeweils auf die gültigen Antworten zur betreffenden Frage.Pressekontakt:HEV SchweizUrs Pfenninger, Direktor HEV SchweizTel.: +41/44/254'90'20Mobile: +41/79/824'55'66E-Mail: info@hev-schweiz.chOriginal-Content von: HEV Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000982/100943611