Berlin (ots) -- 4 Prozent der Spielenden in Deutschland planen es für dieses Jahr- Bei den 25- bis 34-Jährigen hat sich bereits mehr als jede und jeder Fünfte Urlaub für einen Spielestart genommen"Grand Theft Auto VI", "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" oder "Gears of War: E-Day": Am Veröffentlichungstag solcher Spiele-Highlights bleibt bei manchen Spielerinnen und Spielern der Arbeitsplatz frei. Insgesamt 11 Prozent der Menschen in Deutschland, die Computer- und Videospiele spielen, haben sich schon einmal Urlaub genommen, um ein neues Spiel direkt am Erscheinungstag zu spielen. Das entspricht 5 Millionen Menschen. Darin enthalten sind die drei Prozent der Spielenden, die sich schon mehrfach freigenommen haben, wenn ein heiß erwartetes Spiel herausgekommen ist. Weitere 4 Prozent der Spielenden planen erstmals in diesem Jahr Urlaub zu nehmen, wenn ein sehnsüchtig erwartetes Spiel erscheint. Zusätzliche 11 Prozent können es sich zumindest vorstellen. Das gab der game - Verband der deutschen Games-Branche heute auf Basis von YouGov-Daten bekannt. Am häufigsten nehmen sich die 25- bis 34-Jährigen für einen Spielestart frei: In dieser Altersgruppe ist es mehr als jeder fünfte Spielende (22 Prozent)."Wer sich für den Start eines neuen Spiels freinimmt, plant diesen Tag so bewusst wie einen Städtetrip oder den Besuch eines Festivals. Das zeigt den besonders hohen Stellenwert von Games für Millionen von Menschen", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.Über die DatenDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden insgesamt 2.097 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit Games das Leben aller Menschen.Pressekontakt:Martin Puppegame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-20E-Mail: martin.puppe@game.dewww.game.deInstagram: game_verbandLinkedIn: game-verbandBluesky: gameverband.bsky.socialOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/6391226