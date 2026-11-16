Mainz (ots) -SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat durch Infront, den exklusiven Medienrechtepartner der FIS, Verträge über die Übertragungsrechte an einer Vielzahl von Wintersport-Weltcups und -Weltmeisterschaften abgeschlossen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sichern sich damit von der jetzt startenden Saison 2026/2027 bis einschließlich der Saison 2029/2030 die medialen Verwertungsrechte für Deutschland an mehr als 200 FIS-Weltcupveranstaltungen pro Saison und allen Weltmeisterschaften in den verschiedenen Wintersportarten.Die Vereinbarungen umfassen die internationalen Frauen- und Männer-Weltcup-Wettbewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Freestyle, Ski Cross und Snowboard, unter anderem in Frankreich, Norwegen, Italien und ab der Saison 2027/2028 auch in Österreich. Außerdem zählen die Nordischen und Alpinen-Ski-Weltmeisterschaften, die Skiflug-Weltmeisterschaften, die WMs im Snowboard, Freestyle und Freeski zu diesem Wintersportpaket. Auch verschiedene Para-Sportarten gehören künftig zum Warenkorb und ermöglichen so eine kontinuierliche Berichterstattung. Die Verträge beinhalten neben den TV-Rechten auch umfassende Verwertungsmöglichkeiten auf Social Media und anderen digitalen Plattformen sowie für den Hörfunk.Der Abschluss der Verträge steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.ZDF startet in die Wintersport-Saison 2026/2027Das erste Wintersport-Weltcup-Wochenende der neuen Saison steht vom 20. bis zum 22. November 2026 auf dem ZDF-Programm - mit Skispringen, Ski alpin, Eisschnelllauf und mehr. Bis zum 25. März 2027 ist Wintersport an mehr als 40 Sendetagen im ZDF sowie in zahlreichen Livestreams auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal präsent, inklusive der Vierschanzentournee und diverser Weltmeisterschaften im Februar und März.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport 2026/2027 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/wintersport-biathlon-ski-alpin-skispringen-highlights-livestream-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zur Wintersport-Saison 2026/2027 im ZDFPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6391222