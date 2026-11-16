München (ots) -SportA, die Sportrechteagentur von ARD/ZDF, hat durch Infront, den exklusiven Medienrechtepartner der FIS, Verträge über die Übertragungsrechte an einer Vielzahl von Wintersport-Weltcups und -Weltmeisterschaften abgeschlossen.Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sichern sich damit von der jetzt startenden Saison 2026/2027 bis einschließlich der Saison 2029/2030 die medialen Verwertungsrechte für Deutschland an mehr als 200 FIS-Weltcupveranstaltungen pro Saison und allen Weltmeisterschaften in den verschiedenen Wintersportarten.Die Vereinbarungen umfassen die internationalen Frauen- und Männer-Weltcup-Wettbewerbe in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Freestyle, Ski Cross und Snowboard, unter anderem in Frankreich, Norwegen, Italien und ab der Saison 2027/2028 auch in Österreich. Außerdem zählen die Nordischen und Alpinen-Ski-Weltmeisterschaften, die Skiflug-Weltmeisterschaften, die WMs im Snowboard, Freestyle und Freeski zu diesem Wintersportpaket. Auch verschiedene Para-Sportarten gehören künftig zum Warenkorb und ermöglichen so eine kontinuierlichere Berichterstattung. Die Verträge beinhalten neben den TV-Rechten auch umfassende Verwertungsmöglichkeiten auf Social Media und anderen digitalen Plattformen sowie für den Hörfunk.Der Abschluss der Verträge steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.Los geht es im Ersten und in der ARD Mediathek mit der neuen Wintersport-Saison in der nächsten Woche. Zum Auftakt gibt es vom 26. bis 29. November u. a. Live-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, Skispringen, Langlauf und Nordische Kombination in Ruka, Bob-Weltcup in Altenberg und Rodeln in Winterberg.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6391216