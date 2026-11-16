Hamburg (ots) -Johannes Oßmann wird zum 1. Juli 2027 in den Vorstand der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berufen. Er folgt auf Roland Schulz, dessen Vorstandsvertrag am 30. Juni 2027 nach 27 Jahren im Vorstand planmäßig endet. Seine Bestellung erfolgt für fünf Jahre.Johannes Oßmann ist seit 2024 bei BDO und derzeit in unterschiedlichen Leitungsfunktionen tätig, in denen er umfassende Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung mit Marktkenntnis und regionaler Führungsverantwortung verbindet. Bei BDO engagierte er sich zudem für den Aufbau des BDO Offices in Nürnberg sowie die weitere Stärkung der Marktpräsenz in Süddeutschland.Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist seit 2006 in der Branche tätig. Neben einem ausgeprägten Mittelstandsfokus verfügt er über langjährige Erfahrung mit großen, international aufgestellten und börsennotierten Konzernen. Bei seiner vorherigen beruflichen Station EY begleitete Oßmann unter anderem die Fusion von Siemens Wind Power und Gamesa vor Ort in Spanien sowie die Prüfung des DAX-Konzerns Siemens Energy."Mit Johannes Oßmann gewinnen wir einen erfahrenen Wirtschaftsprüfer für den Vorstand, der den Markt sehr gut kennt und für eine enge Verbindung von Qualität, Kundenorientierung und konsequenter Umsetzung steht", erklären Andrea Bruckner und Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzende von BDO in Deutschland. "Wir freuen uns darauf, die Weiterentwicklung von BDO gemeinsam mit ihm voranzutreiben."Johannes Oßmann freut sich auf seine neue Aufgabe bei BDO: "Ich danke dem Aufsichtsrat und meinen Kolleginnen und Kollegen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ein besonderer Dank gilt auch Roland Schulz, der mich von Beginn an auf meinem Weg bei BDO unterstützt hat. BDO hat eine starke Marktposition und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. In meiner neuen Rolle möchte ich dazu beitragen, unsere fachliche Qualität weiter zu stärken, die Zusammenarbeit über Regionen und Bereiche hinweg auszubauen und unsere Leistungen konsequent an den sich verändernden Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten."Dabei setzt Oßmann auf eine frühzeitige, gezielte Kundenansprache, die Verbindung regionaler Nähe mit der gesamten fachlichen Breite von BDO sowie digitale und effiziente Prüfungsprozesse.Roland Schulz ist seit 1988 bei BDO und gehört seit 27 Jahren dem Vorstand an. In dieser Zeit hat er die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgeprägt. Zu den prägenden Themen seiner Vorstandstätigkeit zählen die Weiterentwicklung der Regionen und der Abschlussprüfung, die Professionalisierung der Markt- und Vertriebsarbeit sowie das Zusammenspiel von Kundennähe, Fachkompetenz und regionaler Stärke. Roland Schulz bleibt BDO in beratender Funktion erhalten und wird Johannes Oßmann bei der Übernahme des Vorstandsressorts unterstützen."Roland Schulz hat BDO über Jahrzehnte mit außerordentlichem Engagement, großer Erfahrung und enger Verbundenheit zu unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Kolleginnen und Kollegen in den Regionen geprägt", so Andrea Bruckner und Parwäz Rafiqpoor. "Für seine herausragenden Leistungen und seinen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung von BDO danken wir ihm sehr herzlich."Ein Porträtfoto von Johannes Oßmann steht hier (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bdo.de%2Fgetmedia%2Fbadefb62-e8c5-4a31-8e19-48a396372521%2FJohannes-Ossmann.zip&data=05%7C02%7Cmaik.jordan%40bdo.de%7Cdfa009fafb2141f6160d08df419ae28e%7C59d3db90a73d4f658b6ce041d342920a%7C0%7C0%7C639301805687630089%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PhulVhxLa1gMrkdcBBncdfI5P7wR6gxnE8UdpxzbzRE%3D&reserved=0) zum Download bereit.Pressekontakt:BDO AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftSebastian von SobbeHead of Corporate CommunicationsTelefon: +49 40 30293-903presse@bdo.deOriginal-Content von: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44014/6391212