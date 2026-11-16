DJ UniCredit: Haben Fed-Erlaubnis für Commerzbank-Übernahme erhalten

DOW JONES--Unicredit hat nach eigenen Angaben einen weiteren wichtigen Schritt bei der Übernahme der Commerzbank erreicht. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie vom Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve die Genehmigung für den Vollzug des laufenden öffentlichen Umtauschangebots für die Commerzbank erhalten.

Dies stelle "einen weiteren wichtigen Meilenstein in dem Verfahren dar und spiegelt die positive Einschätzung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörde wider", teilte Unicredit mit. Auch sei die Genehmigung "ein weiterer Ausdruck ihres Ansehens innerhalb des europäischen Bankensektors".

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November 16, 2026 05:17 ET (10:17 GMT)

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