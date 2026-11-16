Leipzig (ots) -Am 3. November haben in Magdeburg die Dreharbeiten für den neuen "Polizeiruf 110" mit dem Arbeitstitel "Hilferuf" begonnen.Zum Inhalt:Seit mehr als dreißig Jahren ist Tanja Senft (Tanja Schleiff) mit ihrem Mann Heiko (Christoph Grunert) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne großgezogen und einen erfolgreichen Metallbaubetrieb aufgebaut. Doch hinter der bürgerlichen Fassade verbirgt sich eine Ehe, die von Abhängigkeit und Kontrolle geprägt ist. Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) erkennt die Gefahr, in der Tanja schwebt. Sie versucht, der Frau zu helfen, sich aus der Abhängigkeit von ihrem Mann zu lösen. Doch als Tanja beschließt, endlich ein eigenes Leben zu beginnen, wird Heiko immer unberechenbarer. Unter Hochdruck ermittelt Brasch gegen den Ehemann und wird mit den tragischen Folgen einer Gewaltspirale konfrontiert, die sich zunehmend ihrer Kontrolle entzieht."Hilferuf" (AT) erzählt von der Dynamik häuslicher Gewalt und wirft einen Blick auf die Grenzen, an die Betroffene, Angehörige und Helfende gleichermaßen geraten können.Das Drehbuch für den Krimi stammt von Marianne Wendt und Christian Schiller, Regie führt Till Endemann. Vor der Kamera von Lars Liebold stehen neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp unter anderem Tanja Schleiff, Christoph Grunert, Anton Dreger, Fabio Rio Stolp, Safak Sengül, Gabriele Völsch, Matthias Reichwaldund Helena von Have.Der "Polizeiruf 110" ist eine Produktion der UFA Mitte im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzentinnen sind Henriette Lippold und Katharina Rietz. Producer ist Tom Haase. Die Redaktion im MDR verantwortet Denise Langenhan.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6391260