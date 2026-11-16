Anthropic zeichnen? | Intel: Sammelklage! | Amazon: 40 Satelliten weg | VW: Kein Wachstum bis 2030?
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