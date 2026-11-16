Hamburg (ots) -Wie Sie ein Corporate-Influencer-Programm planen, das erfolgreich läuft und nicht nach drei Monaten einschläftCorporate Influencer können viel leisten: Sichtbarkeit, Vertrauen, Recruiting-Unterstützung. Aber nur, wenn das Programm dahinter gut durchdacht ist. In diesem Webinar zeigt Simone Maader, wie Sie von der Idee zur Umsetzung kommen und die typischen Hürden meistern.Corporate Influencer Programme: Von der Idee über die Personalauswahl bis zur erfolgreichen UmsetzungEin Corporate-Influencer-Programm aufzubauen, bedeutet mehr als einzelne Mitarbeitende zu motivieren, auf LinkedIn aktiv zu werden. Es braucht eine klare Struktur, die richtigen Menschen in den passenden Rollen und eine Begleitung, die das Programm auch langfristig am Laufen hält.Dieses Webinar gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über alle relevanten Phasen: Planung und Personenauswahl, Kanalentscheidung, Onboarding und laufender Betrieb bis hin zur Erfolgsmessung. Praxisbeispiele aus der Umsetzung zeigen, was funktioniert und wo die typischen Stolpersteine liegen.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss der Websession die verwendeten Präsentationsfolien.Die Durchführung erfolgt mit MS Teams.Sie nehmen mit:- Klarheit darüber, was ein Corporate-Influencer-Programm realistisch leisten kann- Kriterien für die Personenauswahl und die richtige Kanalentscheidung- Ein Bild davon, wie Onboarding und laufende Begleitung funktionieren und welche Fallstricke es gibt- Erste Ansätze, wie Sie Wirkung messbar machenDas Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Unternehmenskommunikation und Personal/HR, die mit dem Gedanken spielen, in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation ein Corporate-Influencer-Programm aufzubauen und lernen möchten, worauf es dabei ankommt.Unsere Expertin Simone Maader (https://www.maader.de/) arbeitet seit 2008 freiberuflich als Kommunikations- und Marketingberaterin für Solopreneure und Unternehmen. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Heute gehört ihr Herz aber der Online-Welt. Simone Maader coacht ihre Kund*innen vorwiegend in Sachen Content-Marketing und Personal-Branding, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.Eckdaten- Termin: Donnerstag, 4. Februar 2027, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6391275