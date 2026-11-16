Ratingen (ots) -Die Stiftung *WESTSTERN (https://www.weststern.org/) rückt gezielt einen zentralen Akteur des zeitgenössischen Kulturbetriebs in den Fokus: die Kunstvereine in NRW. Als gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Nordrhein-Westfalen begleitet die Stiftung *WESTSTERN zeitgenössische Kunst und kulturelle Praxis mit einem besonderen Blick auf gesellschaftliche Relevanz. Sie versteht sich dabei als Impulsgeberin und Partnerin auf Augenhöhe, die die Sichtbarkeit innovativer kuratorischer Konzepte und experimenteller Freiräume fördert.Säulen einer der diversen KulturlandschaftKunstvereine sind weit mehr als reine Ausstellungsorte: sie bilden das dezentrale Rückgrat einer diversen Kulturlandschaft. In ihnen werden neue künstlerische Sprachen erprobt und drängende gesellschaftliche Fragen artikuliert. Um dieses eigenständige Ökosystem nachhaltig zu begleiten, zeichnet der mit 90.000 Euro dotierte Förderpreis der Stiftung *WESTSTERN jährlich herausragende Jahresprogramme, Ausstellungsmodelle und Formen des gesellschaftlichen Engagements in Nordrhein-Westfalen aus.Die ausgezeichneten Institutionen in diesem Jahr, wie auch im Jahr zuvor, demonstrieren exemplarisch, wie Kunstvereine Freiräume gestalten, um auf globale Transformationen künstlerische Antworten zu geben. Sie verhandeln dabei zentrale Fragen unserer Zivilgesellschaft: "Wie lassen sich urbane Räume in Orte der Teilhabe verwandeln? Wie kann der Kanon neu geschrieben werden und dabei geschützte Handlungsräume für marginalisierte Positionen geschaffen werden?"Rückgewinnung autonomer RäumeVon einer verwaisten Fläche zu einem temporären Ort der Kunst und des kritischen Austauschs: Dies setzte der Kunstverein Siegen (https://kunstverein-siegen.de/) um. Mit der Gruppenausstellung _STADT verwandelte die Institution 2026 ein leerstehendes Karstadt-Kaufhaus in einen offenen Denk- und Begegnungsraum. Damit machte der Verein schlaglichtartig sichtbar, wie brachliegende innerstädtische Flächen neu codiert und für breite Gesellschaftsschichten geöffnet werden können. Die Stiftung *WESTSTERN würdigt dieses wegweisende Jahresprogramm mit 40.000 Euro. Durch Formate wie die Siegener City Walks verankerte der Kunstverein die internationale künstlerische Praxis zudem nachhaltig in der lokalen Stadtgesellschaft.Wie die Behauptung künstlerischer Autonomie auch in Zeiten von Umbrüchen gelingt, beweist der Kunstverein Unna (https://kunstvereinunna.de/), der in der Kategorie Engagement mit 20.000 Euro ausgezeichnet wurde. Angesichts eines erzwungenen Ortswechsels in diesem Jahr nutzte das Team die Neuverortung im innerstädtischen Raum für ein mutiges Statement: Eine großflächige Schaufensterfront machte nicht nur die gezeigte Kunst, sondern auch den eigentlichen Arbeitsprozess des Kuratierens und Vermittelns im Stadtraum transparent. Das Prinzip eines "Schreibtischs im Schaufenster" symbolisiert dabei die Öffnung der Institution hin zu einem demokratischen,barrierefreien Treffpunkt.Dass die Rückeroberung von Raum nicht nur auf städtebaulicher Ebene stattfindet, sondern ebenso intime Orte der Begegnung betrifft, verdeutlicht der NAK Neuer Aachener Kunstverein (http://www.neueraachenerkunstverein.de/content/), der eine Besondere Anerkennung in Höhe von 10.000 Euro erhielt. Mit der Ausstellung Right Place, Wrong Time verwandelte Künstler Janis Löhrer den NAK in einen immersiven Imaginationsraum. Ausgehend von Beobachtungen in queeren Lebenswelten schuf Löhrer eine raumgreifende Installation aus glasierten Keramiken, Armaturen und Zeichnungen, die das Motiv einer öffentlichen Gemeinschaftsdusche aufgriff. Die Auszeichnung der Stiftung *WESTSTERN würdigt damit nicht nur Löhrers sensible Auseinandersetzung mit visuellen Codes und Intimität, sondern auch die kontinuierliche Programmatik des NAK, der marginalisierten Positionen verlässlich geschützte Handlungsräume verleiht.Archivierung von StimmenUnterrepräsentierten Stimmen einen Raum geben und wichtige Gegenentwürfe zum etablierten Kunstkanon dauerhaft sichern: Dies gelang laut der Jury der Stiftung *WESTSTERN dem Westfälischen Kunstverein (https://www.westfaelischer-kunstverein.de/) in Münster, der für diese Leistung in der Kategorie Ausstellung mit 30.000 Euro ausgezeichnet wurde. Unter der kuratorischen Leitung von Theresa Roessler gelang mit Voices of Many Voices die Wiederentdeckung einer zentralen weiblichen, progressiven Position: Die US-amerikanische Künstlerin und Musikerin Julia Heyward prägt seit den 1970er Jahren ein pionierhaftes Werk an den Schnittstellen von Performance, Sprache und Videokunst, das in Europa bislang ohne große institutionelle Rezeption blieb. In Kooperation mit dem Kunstverein Nürnberg realisierte Roessler eine längst überfällige Kanon-Korrektur, die Heywards wegweisendes performatives Werk erstmals für ein europäisches Publikum greifbar macht.Kulturelle Resilienz würdigenIn Zeiten schrumpfender öffentlicher Kulturbudgets setzt die Stiftung *WESTSTERN mit diesen Auszeichnungen ein klares Zeichen der Anerkennung für die Innovationskraft dieser so wichtigen Orte. "Kunst lebt davon, dass Menschen bereit sind, sich auf das Unbekannte einzulassen. Genau diesen Freiraum schaffen Kunstvereine: Sie geben neuen künstlerischen Positionen eine Chance, ermöglichen Experimente und bringen Entwicklungen auf den Weg, die unsere Kulturlandschaft nachhaltig bereichern", betont Jan Fischer, Stifter von *WESTSTERN. Mit dem Preis unterstreicht die Stiftung die langfristige gesellschaftliche Relevanz und Strahlkraft der regionalen Kunstszene.Pressekontakt:julius@heroes-heroines.comOriginal-Content von: *WESTSTERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181461/6391283