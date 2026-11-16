Hamburg (ots) -Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat den BeGX 2026 veröffentlicht. Der Berufsgesundheits-Index steigt das zweite Jahr in Folge. In Alten- und Krankenpflege erreicht er mit 98 Indexpunkten fast das Niveau des Basisjahres 2013. Auf www.bgw-online.de/begx-2026 steht der vollständige Bericht bereit.Indexwerte fast auf dem AusgangsniveauNach dem Tiefststand 2022 setzt der Berufsgesundheits-Index seine Erholung fort. In der Altenpflege steigt er von 93 auf 98 Indexpunkte, in der Krankenpflege ist der Anstieg von 85 auf 98 noch deutlicher. Damit liegen die Indexwerte fast wieder beim Startwert (100), der für das Basisjahr 2013 festgelegt wurde. In den Jahren vor der Covid-19-Pandemie waren die Werte aber schon deutlich höher.Als Monitoring-Instrument ermöglicht der BeGX einen ganzheitlichen Blick auf vier Bereiche: Ressourcen, Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sowie Medien-Meinungsklima. Er basiert unter anderem auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels, die bis einschließlich 2024 vorliegen.Weniger Verdachtsmeldungen auf eine BerufskrankheitWesentlicher Treiber der Erholung ist die Dimension "Arbeits- und Erwerbsfähigkeit". In der Altenpflege steigt dieser Wert von 68 auf 89 Punkte, in der Krankenpflege von 49 auf 81. Der Hauptgrund: Seit Ende der Covid-19-Pandemie gibt es deutlich weniger Verdachtsmeldungen auf eine Berufskrankheit. Der Wert steigt in der Altenpflege von 23 auf 87 Punkte, in der Krankenpflege von minus 5 auf 82.In der Krankenpflege gab es zudem weniger Arbeitsunfähigkeitstage und das Risiko, eine Erwerbsminderungsrente zu beanspruchen, sank. Die jeweiligen Indexwerte verbessern sich deshalb. In der Altenpflege bleibt der Wert der Arbeitsunfähigkeitstage gleich, der Wert zur Erwerbsminderungsrente verbessert sich um einen Punkt.Deutlich mehr WeiterbildungenPositiv entwickelt sich auch die Dimension Ressourcen in beiden Berufsfeldern: in der Altenpflege von 91 auf 98, in der Krankenpflege von 91 auf 96 Punkte. Aufwärts geht es besonders bei der Weiterbildung: Nachdem die Wahrnehmung von Weiterbildungsmöglichkeiten im Zuge der Pandemie deutlich zurückgegangen war, steigt der Indikator spürbar - in beiden Feldern von rund 62/63 auf 83 Punkte. Auch hier liegen die Indexwerte aber noch deutlich unter denen der Jahre vor der Covid-19-Pandemie.Die Zufriedenheit mit der Arbeit verbessert sich 2024 leicht: In der Altenpflege steigt der Wert von 86 auf 92 Punkte, nachdem er im Vorjahr deutlich gesunken war. In der Krankenpflege steigt er geringfügig von 98 auf 99. Die Zufriedenheit mit dem Einkommen geht leicht zurück, bleibt jedoch auf hohem Niveau: In der Altenpflege auf 119 (Vorjahr: 125), in der Krankenpflege auf 107 (Vorjahr: 111).Weniger Befristung, mehr Sorgen um den ArbeitsplatzAuffallend in der Dimension Arbeitsbedingungen ist die negative Entwicklung bei "Sorgen um den Arbeitsplatz": In der Altenpflege stürzt der Wert von 148 auf 84 Punkte ab, in der Krankenpflege von 147 auf 124. Verbesserungen zeigen sich hingegen bei der befristeten Beschäftigung. Diese geht zurück, was zu steigenden Indexwerten führt: in der Altenpflege von 157 auf 179, in der Krankenpflege von 69 auf 119 Punkte.Das Medien-Meinungsklima entwickelt sich 2024 unterschiedlich. Die Berichterstattung über die Krankenpflege wird positiver (Anstieg von 99 auf 109 Punkte), bei der Altenpflege verschlechtert sich der Ton geringfügig (Rückgang von 94 auf 92). Insgesamt geht die mediale Aufmerksamkeit für beide Berufsfelder nach der Pandemie weiter zurück.Mehr zum BeGXEntwickelt hat die BGW den BeGX gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) sowie Expertinnen und Experten von Media Tenor und DIW Econ. Mehr zum BeGX sowie alle bisher erschienenen Berichte gibt es unter www.bgw-online.de/begx.Diese Pressemitteilung finden Sie im BGW-Pressezentrum unter www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über unsDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 9,6 Millionen Versicherte in mehr als 690.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Sebastian Grimm / Mareike BergerKommunikationBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg+4940202072714presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77149/40000270