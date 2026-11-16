Der deutsche Brokermarkt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Während in den vergangenen Jahren vor allem günstige Gebühren und mobile Handelsplattformen über den Erfolg eines Brokers entschieden, verschieben sich die Wettbewerbskriterien zunehmend. Anleger erwarten heute weit mehr als die reine Ausführung von Wertpapierorders. Gefragt sind umfassende Informationen, digitale Services, Sparpläne, Börsenwissen, intelligente Analysetools und eine möglichst einfache Verbindung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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