Die Nvidia-Aktie hat turbulente Wochen hinter sich. Während die fundamentale Entwicklung des Chipkonzerns weiterhin stark erscheint, geriet der Aktienkurs zuletzt massiv unter Druck. Auslöser war vor allem die überraschende Personalentscheidung an der Unternehmensspitze: Gründer und langjähriger CEO Jensen Huang ist zurückgetreten. Damit rückte die Unternehmensführung stärker in den Fokus der Anleger als die operativen Geschäftszahlen. Doch bietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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