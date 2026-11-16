Die Aktie von Wacker Chemie hat am Montag vorbörslich zugelegt. Auf Tradegate stiegen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Freitag um 2%, nachdem Barclays-Expertin Katie Richards das Votum angehoben hatte. Reicht eine einzelne Hochstufung, um bei dem Chemiekonzern einen Stimmungswechsel einzuleiten? Barclays hebt Einstufung Katie Richards hat Wacker Chemie auf "Overweight" hochgestuft. Ihr zentrales Argument sind die niedrigen Markterwartungen ...

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