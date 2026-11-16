Ein neuer Expertendienst bewertet, optimiert und verifiziert die Qualität der Wissensdaten in SharePoint, Confluence, ServiceNow, Salesforce und DokumentenStores, damit die KI zuverlässige Antworten liefern kann

WASHINGTON und SUNNYVALE, Kalifornien, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (KMWorld 2026) Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), ein führendes Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für Wissensmanagementsysteme im Kundenservice, stellte heute den eGain Trusted Knowledge Service vor, der das vorhandene Wissen eines Unternehmens KI-fähig und vertrauenswürdig macht, ohne die Plattform zu ersetzen, auf der es bereitgestellt wird. Kunden beginnen mit einer zweiwöchigen, schreibgeschützten Evaluierungsphase und fügen je nach Bedarf Maßnahmen zur Fehlerbehebung, Nachweise und den Managed Operations-Service hinzu.

Für die meisten Unternehmen ist nicht das Modell selbst, sondern das ihm zugrunde liegende Wissen das größte Hindernis für die Rentabilität von KI-Investitionen. Doppelte, veraltete und widersprüchliche Inhalte führen zu Antworten, denen Kunden und Mitarbeiter nicht vertrauen können, und eine kurzfristige Optimierung oder neue Agent-Frameworks können dieses Problem nicht beheben. Nur wenige Teams sind bereit, dafür einen umfangreichen und risikobehafteten Plattformwechsel in Kauf zu nehmen.

"Jedes KI-Programm, das seine Ziele verfehlt, hat dieselbe Ursache: Wissen, das nicht KI-tauglich ist und dem man nicht vertraut", sagt Ashu Roy, CEO von eGain. "Unternehmen brauchen keine weitere Debatte über Plattformen, um loszulegen. Sie müssen wissen, inwieweit ihr Wissen fundiert ist, eventuelle Lücken schließen und die Belege für ihre eigenen Fragen selbst überprüfen."

Der Service umfasst vier Module, die einzeln oder zusammen verfügbar sind:

Assess. Eine schreibgeschützte Diagnose, die innerhalb von zwei Wochen durchgeführt wird und das Wissen in acht Bereichen - von der Genauigkeit bis hin zur Governance - bewertet sowie die derzeitige KI- oder Suchlösung des Kunden anhand realer Fragen aus Suchprotokollen, Fallbeispielen und Chats überprüft. Kunden erhalten einen "Trusted Knowledge Score", Beispiele für Fehlerfälle sowie eine nach Prioritäten geordnete Roadmap.

Eine schreibgeschützte Diagnose, die innerhalb von zwei Wochen durchgeführt wird und das Wissen in acht Bereichen - von der Genauigkeit bis hin zur Governance - bewertet sowie die derzeitige KI- oder Suchlösung des Kunden anhand realer Fragen aus Suchprotokollen, Fallbeispielen und Chats überprüft. Kunden erhalten einen "Trusted Knowledge Score", Beispiele für Fehlerfälle sowie eine nach Prioritäten geordnete Roadmap. Ready. Die Experten von eGain konsolidieren Duplikate, lösen Konflikte und wenden Taxonomien, Metadaten und Wissensgraphen an, wobei die Fachexperten des Kunden jede Änderung genehmigen. Der Kunde erhält den überarbeiteten, KI-fähigen Inhalt. "Assess" und "Ready" dauern zusammen vier Wochen.

Die Experten von eGain konsolidieren Duplikate, lösen Konflikte und wenden Taxonomien, Metadaten und Wissensgraphen an, wobei die Fachexperten des Kunden jede Änderung genehmigen. Der Kunde erhält den überarbeiteten, KI-fähigen Inhalt. "Assess" und "Ready" dauern zusammen vier Wochen. Prove. Die aktuelle Pipeline des Kunden und die eGain AI KnowledgeOps-Pipeline laufen parallel mit denselben Inhalten und Fragen, einschließlich der Fragen, die der Kunde hinzufügt. Die Antworten werden hinsichtlich Richtigkeit, Fundiertheit, Vollständigkeit und Einhaltung der Richtlinien bewertet, und jeder Fehler wird bis zu der Phase zurückverfolgt, in der er aufgetreten ist. Die Prüfung dauert noch vier Wochen.

Die aktuelle Pipeline des Kunden und die eGain AI KnowledgeOps-Pipeline laufen parallel mit denselben Inhalten und Fragen, einschließlich der Fragen, die der Kunde hinzufügt. Die Antworten werden hinsichtlich Richtigkeit, Fundiertheit, Vollständigkeit und Einhaltung der Richtlinien bewertet, und jeder Fehler wird bis zu der Phase zurückverfolgt, in der er aufgetreten ist. Die Prüfung dauert noch vier Wochen. Run. Verwaltete KI-KnowledgeOps mit monatlichen Berichten zur Einsatzbereitschaft oder der eGain AI Knowledge Hub als regulierte Wissensschicht.

Der Dienst unterstützt SharePoint, Confluence, ServiceNow Knowledge, Salesforce Knowledge sowie PDF- und Dokumentenstores. Alle Gebühren werden auf laufende eGain-Produkte oder -Dienstleistungen angerechnet.

COUNTRY Financial verdeutlicht den Nutzen von KI-tauglichem Wissen. Das AI-Assist-Tool, das auf der Technologie von eGain basiert, bietet eine Antwortgenauigkeit von 96,2 %. Siebzig Prozent der Mitarbeiter führten das System ohne entsprechende Anweisung ein, und die Anzahl der Anrufe im Bereich der Risikoprüfung ging im ersten Monat um 25 % zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com/trusted-knowledge-service/.

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung im Wissensmanagement unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu bündeln, bewährte Wissensworkflows zu automatisieren und durch erprobte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedensten Branchen vertrauen auf eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, die Mitarbeiterproduktivität zu steigern, Kosten zu senken und die Einführung von KI zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter egain.com/trusted-knowledge-service/ .

eGain, das eGain-Logo sowie alle anderen Namen und Slogans von eGain in Bezug auf Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Andere Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Gartner, Magic Quadrant for Customer Service Knowledge Management Systems, Pri Rathnayake, Jennifer MacIntosh, Patrick Quinlan, Drew Kraus, 16. Juli 2026.

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