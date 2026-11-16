EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung

Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 12:09 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 15. November 2026 wurden insgesamt Stück 359.920 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Gewichteter Durchschnittskurs im Xetra-Handel 09.11.2026 71.984 267,71754 10.11.2026 71.984 275,11888 11.11.2026 71.984 275,87810 12.11.2026 71.984 284,53543 13.11.2026 71.984 277,99525



Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2026-31).



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis einschließlich 15. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.297.867 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).





München, 16. November 2026



Siemens Aktiengesellschaft

Der Vorstand



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