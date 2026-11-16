Mehr und mehr Versicherer geben konkrete Produkte für den Start der Altersvorsorgereform bekannt. Der VOLKSWOHL BUND wird Tarife aus allen drei Produktkategorien anbieten. Was ist beim Anbieter aus Dortmund geplant? Nach und nach geben mehr Versicherer bekannt, welche Produkte sie zum Start der Reform der privaten geförderten Altersvorsorge zum 01.01.2027 planen. Der VOLKSWOHL BUND wird drei Produkte anbieten. Dafür öffnet der Dortmunder Versicherer zwei Rentenversicherungen aus seinem Portfolio ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.