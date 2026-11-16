Vaduz (ots) -Die Führungsunterstützung stellt einen unabdingbaren Bestandteil der Einsatzleitung bei Grossereignissen dar. Zu diesem Thema findet von Freitag, 20. November bis Samstag, 21. November ein Fachkurs im Feuerwehrdepot Schaan statt.Die Teilnehmer lernen die Anforderungen, die Abläufe und die notwendige Infrastruktur eines Führungsstandortes kennen und wenden die dazu notwendigen Hilfsmittel richtig an. Zum Aufgabengebiet gehört auch das Einrichten eines Führungsstandorts mit der benötigten Infrastruktur. Dieses dient dazu, sie als Führungsgehilfen in den Bereichen Lagewesen, Übermittlung, Journalführung und technische Infrastruktur einzusetzen. Die Teilnehmer erhalten eine umfassende Grundausbildung, welche sie zum Abschluss bei einer grossen Übung anwenden können.Kurskommandant bei diesem anspruchsvollen Kurs ist Remo Kind aus Gamprin. Ihm zur Seite stehen die FW-Instruktoren Gerold Kind (Gamprin) und Daniel Lageder (Vaduz) als Klassenlehrer.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzRemo Kind, FW-InstruktorT +41 78 606 41 56remo.kind@ffg.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943615