Halle (ots) -Die Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen-Anhalt wählt am Freitag eine Nachfolgerin für die scheidende Vorsitzende Eva Gerth. Einzige Bewerberin ist die frühere Landtagsabgeordnete Kristin Heiß (Linke). Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eigene Recherchen. Heiß wäre die erste Person an der Spitze der GEW, die nicht zuvor im Beruf des Lehrers gearbeitet hat.Delegierte der Gewerkschaft kommen am Freitag in Magdeburg zu einer zweitägigen Konferenz zusammen, bei der auch der Landesvorstand gewählt wird. Die 65-jährige Landesvorsitzende Eva Gerth tritt nicht erneut an. Die Bewerbungsfrist für ihre Nachfolge ist mittlerweile abgelaufen.Heiß hat sich im Landtag einen Namen als Finanzpolitikerin gemacht. Von 2016 bis 2021 und dann noch einmal von 2023 bis 2026 gehörte sie dem Landesparlament an. Bei der Wahl am 6. September kandidierte sie nicht erneut. Sie wolle noch einmal etwas anderes machen, sagte sie im Dezember des vergangenen Jahres. Auf MZ-Anfrage wollte sie sich am Montag nicht äußern.Die GEW vertritt vor allem Lehrer sowie - in kleinerem Umfang - Erzieherinnen. Alle bisherigen Vorsitzenden hatten ihre Berufslaufbahn im Klassenzimmer begonnen: Horst Maskowiak (1990 bis 1998), Thomas Lippmann (1998 bis 2016) und Eva Gerth (seit 2016).Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHagen EichlerTelefon: 0391 400 66 94 10hagen.eichler@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6391339