NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Rajat Gupta widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar der jüngsten Entwicklung im Bereich Robotaxis. In Texas habe Tesla in der Flottenstärke nun mit Alphabets Waymo gleichgezogen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US88160R1014
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