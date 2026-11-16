HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt habe sich fälschlicherweise auf leicht verfehlte Ergebniserwartungen fokussiert, schrieb Michael Huttner am Samstag. Denn in der Telefonkonferenz hätten die Italiener ihre Effizienzziele klar erhöht. Huttner geht davon aus, dass auf dem Kapitalmarkttag am 18. November Details präsentiert werden./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2026 / 09:38 / GMT

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