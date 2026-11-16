Mainz (ots) -Die Wintersport-Vielfalt live im TV und online erleben: "ZDFsportstudio live" überträgt auch in der Wintersport-Saison 2026/2027 die Weltcup-Wettbewerbe in den alpinen und nordischen Ski-Wettbewerben, im Biathlon, im Rodeln, Bob, Skeleton und vielen weiteren Wintersportarten. Das erste Wintersport-Weltcup-Wochenende der neuen Saison steht vom 20. bis zum 22. November 2026 auf dem ZDF-Programm. Bis zum 25. März 2027 ist Wintersport in dieser Saison an mehr als 40 Sendetagen im ZDF sowie in zahlreichen Livestreams auf ZDFsportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal präsent, inklusive der Vierschanzentournee und diverser Weltmeisterschaften im Februar und März.Los geht es am Freitag, 20. November 2026, 16.00 Uhr, mit dem Weltcup-Skispringen der Mixed Teams im norwegischen Lillehammer und dem Eisschnelllauf-Weltcup im japanischen Obihiro. Am Startwochenende ist "ZDFsportstudio live" am Samstag, 21. November 2026, von 13.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag, 22. November 2026, von 11.50 bis 18.00 Uhr auf Sendung und überträgt neben Skispringen und Eisschnelllauf zudem den alpinen Ski-Weltcup von Frauen und Männern im österreichischen Gurgl. Im Livestream auf ZDFsportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal sind die ersten Läufe in Slalom-Wettbewerben jeweils ab 10.30 Uhr zu verfolgen. Zum Start in die Wintersportsaison ist ab Freitag, 20. November 2026, zudem die fünfteilige Doku-Serie "Am Limit - Skistars hautnah" im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, deren erste Folge am Sonntag, 22. November 2026, 14.30 Uhr, auch im linearen ZDF gesendet wird.Das zweite ZDF-Wintersport-Wochenende der neuen Saison steht vom 4. bis zum 6. Dezember 2026 auf dem Programm, dann unter anderem mit dem Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen, den Weltcups im Langlauf und der Nordischen Kombination im norwegischen Trondheim sowie den Bob- und Skeleton-Weltcups von Männern und Frauen in Innsbruck.Ausblick auf die Wintersport-Saison 2026/2027 im ZDFIn der Wintersport-Saison 2026/2027 überträgt das ZDF von der 75. Vierschanzentournee das erste Springen am 29. Dezember 2026 aus Oberstdorf und das abschließende vierte Springen am 6. Januar 2027 aus Bischofshofen. Und erstmals treten auch die Skispringerinnen zur Vierschanzentournee an. Die Frauenwettbewerbe finden am Qualifikationstag der Männer statt - am 28. Dezember 2026 und am 5. Januar 2027 im ZDF zu sehen. Auch die Weltmeisterschaften im Ski alpin im schweizerischen Crans Montana (1. bis 14. Februar 2027), im Biathlon im estnischen Otepää (7. bis 21. Februar 2027), im Rodeln im österreichischen Innsbruck (1. bis 7. Februar 2027), im Bob und Skeleton im norwegischen Lillehammer (15. bis 28. Februar 2027) sowie im Skispringen, Langlauf und Nordischer Kombination im schwedischen Falun (24. Februar bis 7. März 2027) sind im bewährten Wechsel mit der ARD bei "ZDFsportstudio live" und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen.Die ZDF-Teams beim Skispringen, Ski alpin und BiathlonAls Moderatorin der ZDF-Übertragungen vom Skispringen ist gleich zum Saisonstart Lena Kesting im Einsatz, ebenso wie Severin Freund, Skisprung-Olympiasieger von 2014, der als ZDF-Experte in seine vierte Saison geht. Das Skispringen der Männer kommentiert Stefan Bier, das der Frauen Eike Papsdorf. Ebenfalls gleich am Startwochenende ist Amelie Stiefvatter als Moderatorin der Ski-alpin-Übertragungen bei "ZDFsportstudio live" präsent, mit dabei zudem Marco Büchel als Ski alpin-Experte des ZDF. Die Ski-alpin-Wettbewerbe der Männer kommentiert Fabian Meseberg, die der Frauen Julius Hilfenhaus. Den Eisschnelllauf-Weltcup kommentiert Hermann Valkyser.Am zweiten Wintersport-Wochenende im ZDF führt am Samstag, 5., und am Sonntag, 6. Dezember 2026, Katrin Müller-Hohenstein durch die Übertragungen (am Samstag von 10.25 bis 18.05 Uhr, am Sonntag von 10.15 bis 18.00 Uhr). Mit der Biathlon-Übertragung aus Hochfilzen startet Denise Herrmann-Wick, Sportlerin des Jahres 2023, in ihre dritte Saison als ZDF-Biathlon-Expertin. Als ZDF-Biathlon-Moderator ist erneut Alexander Ruda im Einsatz, die Wettbewerbe kommentieren Volker Grube und Co-Kommentator Sven Fischer, mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Biathlon.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport im ZDF streamen (https://www.zdf.de/wintersport-biathlon-ski-alpin-skispringen-highlights-livestream-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zur Wintersport-Saison 2026/2027 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdfsportstudio-live-wintersport-saison-20262027)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6391349