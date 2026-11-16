Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from November 9 to 13, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-09
NL0015002K83
BUY
600
17.83
10 700.00
17.85
17.80
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-09
NL0015002K83
SELL
1600
17.98
28 760.00
18.05
17.90
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-10
NL0015002K83
BUY
400
18.03
7 210.00
18.05
18.00
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-10
NL0015002K83
SELL
800
18.13
14 500.00
18.15
18.10
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-11
NL0015002K83
BUY
401
17.97
7 207.80
18.00
17.80
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-11
NL0015002K83
SELL
1114
18.15
20 220.50
18.25
18.05
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-12
NL0015002K83
BUY
200
18.20
3 640.00
18.20
18.20
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-12
NL0015002K83
SELL
2286
18.39
42 039.50
18.60
18.25
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-13
NL0015002K83
BUY
1000
18.31
18 310.00
18.35
18.25
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-13
NL0015002K83
SELL
364
18.57
6 760.40
18.60
18.55
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:00:21Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MZlrTE-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:00:21Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9MZlrTF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:00:21Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MZlrTH-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:00:21Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
196
XAMS
RFL_9MZlrTH-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:18:53Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
86
XAMS
RFL_9MZqWmY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:18:53Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
314
XAMS
RFL_9MZqWmZ-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T08:50:03Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
8
XAMS
RFL_9MZyNKZ-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T09:06:43Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
392
XAMS
RFL_9Ma2ZPv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T11:53:35Z
NL0015002K83
18.00
EUR
SELL
43
XAMS
RFL_9MaiZyw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T12:00:04Z
NL0015002K83
18.00
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9MakDAd-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T15:46:21Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MbfBJ1-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T16:01:50Z
NL0015002K83
18.00
EUR
SELL
355
XAMS
RFL_9Mbj4qd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T16:06:58Z
NL0015002K83
18.05
EUR
SELL
37
XAMS
RFL_9MbkMwd-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-09T16:10:56Z
NL0015002K83
18.05
EUR
SELL
363
XAMS
RFL_9MblMxL-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:00:19Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
221
XAMS
RFL_9MfcNWl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:00:19Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9MfcNWP-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:02:06Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
120
XAMS
RFL_9MfcpS5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:02:06Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
58
XAMS
RFL_9MfcpS6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:02:06Z
NL0015002K83
18.15
EUR
SELL
244
XAMS
RFL_9MfcpS6-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T08:38:40Z
NL0015002K83
18.15
EUR
SELL
156
XAMS
RFL_9Mfm2GF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T09:02:00Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MfruOp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-10T14:30:24Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MhCaBa-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T08:00:01Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MlSpPW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T08:49:51Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
13
XAMS
RFL_9MlfNSe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T09:18:19Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MlmXZQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T09:18:19Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MlmXZB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T10:42:24Z
NL0015002K83
18.05
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Mm7iAq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T13:18:06Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
187
XAMS
RFL_9MmkuQS-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T14:31:10Z
NL0015002K83
18.15
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Mn3Ipd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T14:45:00Z
NL0015002K83
18.20
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9Mn6mlO-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-11T16:35:02Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
114
XAMS
RFL_9MnYUI7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T08:00:00Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
286
XAMS
RFL_9MrJLrz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T08:28:57Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MrQdlt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T09:01:16Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MrYmDw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T09:01:17Z
NL0015002K83
18.30
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MrYmTy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T09:32:07Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
156
XAMS
RFL_9MrgXb2-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T09:32:07Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
244
XAMS
RFL_9MrgXb3-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T12:16:27Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MsLuem-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T16:35:16Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9MtP4Pg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-12T16:35:16Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9MtP4Ph-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:07:20Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MxBir5-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:10:31Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9MxCWh9-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:14:48Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9MxDbLc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:15:50Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
75
XAMS
RFL_9MxDrSK-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:17:21Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
186
XAMS
RFL_9MxEF9j-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:17:21Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
108
XAMS
RFL_9MxEF9i-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:26:16Z
NL0015002K83
18.25
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MxGUTd-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T08:26:16Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MxGUTc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T14:25:39Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
25
XAMS
RFL_9MyixwW-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T14:44:06Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
175
XAMS
RFL_9Mynbp6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T16:10:24Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
44
XAMS
RFL_9Mz9L57-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T16:29:56Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
80
XAMS
RFL_9MzEFkR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T16:35:25Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
30
XAMS
RFL_9MzFdVo-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-13T16:35:25Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
10
XAMS
RFL_9MzFdVo-0A
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116834520/en/
Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27