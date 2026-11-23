Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from November 16 to 20, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-16
NL0015002K83
BUY
2200
18.50
40 690.00
18.60
18.40
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-16
NL0015002K83
SELL
2400
18.56
44 540.00
18.65
18.50
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-17
NL0015002K83
BUY
5200
18.06
93 910.00
18.45
17.85
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-17
NL0015002K83
SELL
200
18.10
3 620.00
18.10
18.10
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-18
NL0015002K83
BUY
2327
17.85
41 544.20
17.95
17.75
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-18
NL0015002K83
SELL
1000
17.88
17 880.00
17.90
17.85
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-19
NL0015002K83
BUY
3272
17.81
58 258.00
17.90
17.65
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-19
NL0015002K83
SELL
3434
17.86
61 318.60
17.95
17.75
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-20
NL0015002K83
BUY
3808
17.65
67 209.60
17.75
17.45
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-20
NL0015002K83
SELL
2600
17.70
46 020.00
17.80
17.65
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:01:40Z
NL0015002K83
18.65
EUR
SELL
97
XAMS
RFL_9NEhs86-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:01:40Z
NL0015002K83
18.65
EUR
SELL
103
XAMS
RFL_9NEhs8I-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:05:00Z
NL0015002K83
18.60
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NEii62-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:05:10Z
NL0015002K83
18.55
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NEiksb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:25:13Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NEnnt7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:41:00Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9NErmFj-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:47:10Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
50
XAMS
RFL_9NEtKGV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T08:49:19Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
146
XAMS
RFL_9NEtrpE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T09:08:44Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NEyl1h-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T09:08:44Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
155
XAMS
RFL_9NEyl1i-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T09:28:10Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NF3eND-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T09:57:04Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NFAvLV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T10:11:52Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NFEeWN-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T10:57:13Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NFQ4IH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T10:57:13Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NFQ4II-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T11:23:53Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NFWmXk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:09:26Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
45
XAMS
RFL_9NFxM58-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:09:26Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NFxM58-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:09:26Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NFxM5J-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:16:25Z
NL0015002K83
18.55
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NFz6v4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:30:12Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NG2a6E-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T13:52:06Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9NG867T-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T14:36:01Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9NGJ9Pj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T14:47:55Z
NL0015002K83
18.40
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NGM9Hl-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T15:51:30Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NGc9cD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T15:51:31Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NGc9tu-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T15:51:32Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
13
XAMS
RFL_9NGcA5u-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T15:51:36Z
NL0015002K83
18.60
EUR
SELL
187
XAMS
RFL_9NGcBBi-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-16T16:35:12Z
NL0015002K83
18.65
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NGn9hx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T08:08:43Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKaAkQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T08:10:00Z
NL0015002K83
18.40
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKaUlW-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T08:10:05Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
60
XAMS
RFL_9NKaW22-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T08:10:25Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
140
XAMS
RFL_9NKabKp-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T08:30:06Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKfYV0-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:13:00Z
NL0015002K83
18.25
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKqM6A-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:13:01Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKqMPK-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:25:07Z
NL0015002K83
18.15
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKtPMd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:25:07Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NKtPMa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:57:59Z
NL0015002K83
18.10
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NL1gDc-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T09:59:03Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NL1wwO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T12:52:40Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
106
XAMS
RFL_9NLjenP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T12:53:16Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
94
XAMS
RFL_9NLjoOX-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:18:08Z
NL0015002K83
18.10
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NLq4Qy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:23:07Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NLrK57-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:30:06Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NLt57b-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:33:07Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
78
XAMS
RFL_9NLtqEb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:38:33Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
122
XAMS
RFL_9NLvD8U-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:40:37Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
51
XAMS
RFL_9NLvjOt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T13:42:58Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
149
XAMS
RFL_9NLwK4p-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:48:55Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9NMCvLD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:49:55Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
218
XAMS
RFL_9NMDB0V-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:49:56Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
24
XAMS
RFL_9NMDBQN-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:49:57Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
24
XAMS
RFL_9NMDBh0-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:49:58Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
24
XAMS
RFL_9NMDBi3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:50:00Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
110
XAMS
RFL_9NMDCEQ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T14:59:13Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
40
XAMS
RFL_9NMFWKV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T15:06:33Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9NMHMeU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T15:31:57Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NMNlFZ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T15:39:43Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NMPiSB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T15:48:21Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NMRtAA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T16:25:09Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
160
XAMS
RFL_9NMb9SM-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-17T16:35:18Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NMdi5t-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T08:12:16Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
169
XAMS
RFL_9NQRam8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T08:31:17Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
31
XAMS
RFL_9NQWNle-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T08:31:18Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NQWNoq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T12:23:20Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NRSnfj-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T13:10:16Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
4
XAMS
RFL_9NRecG2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T13:10:17Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
35
XAMS
RFL_9NRecZG-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T13:10:18Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
7
XAMS
RFL_9NReclL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T13:39:35Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
154
XAMS
RFL_9NRlzqM-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:15:01Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NRuv0E-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:18:06Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
74
XAMS
RFL_9NRvh3N-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:30:10Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
126
XAMS
RFL_9NRyjPX-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:30:10Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NRyjPY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:33:38Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NRzbOJ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:43:17Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
76
XAMS
RFL_9NS221d-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T14:43:17Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
124
XAMS
RFL_9NS221d-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:03:50Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NS7CqQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:07:39Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
111
XAMS
RFL_9NS8AWS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:07:39Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
69
XAMS
RFL_9NS8AWT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:07:39Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9NS8AWZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:07:40Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NS8Af9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:17:00Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9NSAWF2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:20:09Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NSBJSM-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:36:00Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NSFIwF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T15:47:34Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NSIDOU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T16:07:10Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
43
XAMS
RFL_9NSN9J5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T16:07:10Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
43
XAMS
RFL_9NSN9J6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T16:07:10Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
42
XAMS
RFL_9NSN9JK-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-18T16:35:14Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NSUDcS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:00:08Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9NWF45t-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:00:08Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9NWF45u-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:00:08Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
61
XAMS
RFL_9NWF45v-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:04:29Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NWG9ni-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:10:53Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NWHljy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:23:25Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9NWKvWZ-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:23:25Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9NWKvWZ-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T08:48:29Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NWREfr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:05:06Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NWkWVD-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:25:30Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NWpevW-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:30:13Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
86
XAMS
RFL_9NWqqi6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:30:13Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
114
XAMS
RFL_9NWqqi7-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:41:38Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NWtij5-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:41:38Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NWtij2-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T10:56:00Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NWxLAr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T11:07:43Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NX0I45-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T11:10:36Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NX113e-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T11:32:48Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
85
XAMS
RFL_9NX6ba9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T11:32:48Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
115
XAMS
RFL_9NX6baA-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T12:50:41Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9NXQDFH-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T12:59:58Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
187
XAMS
RFL_9NXSY8u-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T13:09:13Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NXUsUY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T14:46:04Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NXtG4x-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T14:50:23Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NXuLcY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T15:21:04Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NY24KL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T15:21:04Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9NY24K8-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T15:38:58Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NY6Zun-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T15:42:33Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NY7Tej-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:11:25Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
1000
XAMS
RFL_9NYEkJd-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:26:22Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
37
XAMS
RFL_9NYIVok-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:27:08Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
363
XAMS
RFL_9NYIhXm-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:27:08Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
600
XAMS
RFL_9NYIhXm-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:35:18Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NYKl16-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-19T16:35:18Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
34
XAMS
RFL_9NYKl17-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
12
XAMS
RFL_9Nc5YWn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9Nc5YWo-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
48
XAMS
RFL_9Nc5YWp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
3
XAMS
RFL_9Nc5YWq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
207
XAMS
RFL_9Nc5YWt-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
30
XAMS
RFL_9Nc5YWu-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:00Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
18
XAMS
RFL_9Nc5YWv-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:00:15Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
182
XAMS
RFL_9Nc5cSK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:02:01Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Nc63xh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:04:50Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Nc6m3F-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:06:38Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Nc7E10-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:06:38Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Nc7DzE-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:07:30Z
NL0015002K83
17.55
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Nc7RfB-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:07:30Z
NL0015002K83
17.55
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Nc7RfB-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:13:56Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Nc943l-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T08:31:31Z
NL0015002K83
17.55
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NcDUXn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T09:08:09Z
NL0015002K83
17.50
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NcMiI7-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T09:08:09Z
NL0015002K83
17.50
EUR
BUY
106
XAMS
RFL_9NcMiI7-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T09:08:09Z
NL0015002K83
17.50
EUR
BUY
94
XAMS
RFL_9NcMiI8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T09:09:50Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9NcN8Xa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T10:26:25Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NcgPm4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T13:00:12Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NdJ8BX-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T14:08:06Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9NdaE5K-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T14:31:49Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NdgCFR-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T14:31:49Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9NdgCFS-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T14:31:49Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NdgCFS-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T14:57:55Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9NdmlfW-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T15:21:02Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NdsaOE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T15:21:02Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9NdsaOF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T15:25:11Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NdtdOj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T15:47:45Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9NdzJWa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T16:14:59Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9Ne6AYL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T16:21:49Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9Ne7tCX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T16:29:34Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
64
XAMS
RFL_9Ne9qAm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-20T16:29:34Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
136
XAMS
RFL_9Ne9qB4-05
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Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27