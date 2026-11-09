Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from November 2 to 6, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-02
NL0015002K83
BUY
909
17.42
15 832.05
17.45
17.35
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-02
NL0015002K83
SELL
4027
17.63
71 003.30
17.90
17.40
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-03
NL0015002K83
BUY
5655
17.70
100 068.00
17.80
17.60
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-03
NL0015002K83
SELL
5801
17.73
102 827.85
17.85
17.65
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-04
NL0015002K83
SELL
2799
18.12
50 722.15
18.40
17.85
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-05
NL0015002K83
BUY
6000
18.31
109 880.00
18.50
18.10
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-05
NL0015002K83
SELL
3918
18.40
72 085.90
18.55
18.25
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-06
NL0015002K83
BUY
3745
17.83
66 772.00
18.05
17.60
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-11-06
NL0015002K83
SELL
400
17.85
7 140.00
17.85
17.85
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:01:47Z
NL0015002K83
17.40
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LuqXpr-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:02:29Z
NL0015002K83
17.35
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Luqicv-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:07:52Z
NL0015002K83
17.45
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Lus4ek-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:07:53Z
NL0015002K83
17.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Lus4x4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:11:00Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9LusrgD-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:55:25Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Lv432R-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:58:48Z
NL0015002K83
17.40
EUR
BUY
27
XAMS
RFL_9Lv4trU-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T08:59:31Z
NL0015002K83
17.40
EUR
BUY
173
XAMS
RFL_9Lv54ym-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T09:23:45Z
NL0015002K83
17.45
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LvBBFi-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T10:17:23Z
NL0015002K83
17.50
EUR
SELL
79
XAMS
RFL_9LvOgQV-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T10:17:23Z
NL0015002K83
17.50
EUR
SELL
121
XAMS
RFL_9LvOgQV-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T10:17:23Z
NL0015002K83
17.50
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LvOgQW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T10:45:32Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
25
XAMS
RFL_9LvVlgZ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T12:57:30Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
45
XAMS
RFL_9Lw2zWZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T13:02:01Z
NL0015002K83
17.45
EUR
BUY
39
XAMS
RFL_9Lw486Y-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T13:36:52Z
NL0015002K83
17.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwCu3O-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T13:36:52Z
NL0015002K83
17.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwCu3Q-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T13:39:06Z
NL0015002K83
17.60
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwDSnW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T13:39:06Z
NL0015002K83
17.60
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwDSnX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:29:49Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwQENk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:29:49Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwQENl-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:29:49Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9LwQENm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:36:22Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwRscS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:36:22Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwRscT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:53:58Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwWJO4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T14:53:58Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwWJO5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T16:05:09Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
33
XAMS
RFL_9LwoEdP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T16:05:16Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
167
XAMS
RFL_9LwoGOe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T16:05:16Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9LwoGOf-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T16:29:29Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
10
XAMS
RFL_9LwuMQz-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-02T16:29:31Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
17
XAMS
RFL_9LwuMmo-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:04:10Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
103
XAMS
RFL_9M0hfUq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:04:10Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
80
XAMS
RFL_9M0hfUr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:04:10Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9M0hfUr-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:06:45Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0iJo9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:14:50Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0kM2C-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:14:50Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0kM2C-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:14:50Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0kLzK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T08:14:50Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0kLzL-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:09:09Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M0y1p4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:09:12Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M0y2li-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:09:25Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M0y60t-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:09:41Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0yA9A-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:15:46Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0zh8F-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:15:46Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M0zh8G-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:43:22Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M16e5S-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:49:56Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M18IaV-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:51:06Z
NL0015002K83
17.65
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M18aba-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:56:38Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
166
XAMS
RFL_9M19z6o-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T09:56:38Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
234
XAMS
RFL_9M19z6o-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T10:11:09Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
168
XAMS
RFL_9M1DdkU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T10:11:09Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
32
XAMS
RFL_9M1DdkV-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T10:17:58Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M1FM15-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T10:28:18Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M1HxO6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T10:57:33Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9M1PJtd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T12:29:01Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M1mLck-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T13:26:12Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M20k8x-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T13:29:54Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M21fnF-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T13:29:54Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M21fnG-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T13:31:57Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M22Buh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:34:28Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M2HvnH-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:41:55Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
289
XAMS
RFL_9M2Jnyc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:41:55Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
111
XAMS
RFL_9M2Jnyd-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:42:02Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
71
XAMS
RFL_9M2Jpng-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:42:02Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
329
XAMS
RFL_9M2Jpnr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T14:48:09Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M2LN9T-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:07:17Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
55
XAMS
RFL_9M2QBua-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:48:34Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2aaP7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:48:34Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2aaP8-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:54:10Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2bzdD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:59:47Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M2dPR3-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:59:51Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
185
XAMS
RFL_9M2dQQR-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T15:59:56Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
39
XAMS
RFL_9M2dRcY-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:01:27Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9M2dpIr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:07:13Z
NL0015002K83
17.70
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2fHTi-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:12:12Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
176
XAMS
RFL_9M2gXHy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:12:12Z
NL0015002K83
17.75
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2gXI8-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:14:36Z
NL0015002K83
17.80
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9M2h8fb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-03T16:35:05Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9M2mIIh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T08:04:19Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
167
XAMS
RFL_9M6YEc8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T08:04:19Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
232
XAMS
RFL_9M6YEc9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T08:04:20Z
NL0015002K83
17.90
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M6YEji-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T08:07:06Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
177
XAMS
RFL_9M6Yvrb-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T08:53:50Z
NL0015002K83
17.95
EUR
SELL
23
XAMS
RFL_9M6khIR-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T09:17:30Z
NL0015002K83
18.00
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M6qemu-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T09:34:00Z
NL0015002K83
18.05
EUR
SELL
104
XAMS
RFL_9M6uoFp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T09:34:00Z
NL0015002K83
18.05
EUR
SELL
96
XAMS
RFL_9M6uoFq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T11:03:18Z
NL0015002K83
18.10
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M7HIH2-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T11:36:58Z
NL0015002K83
18.15
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M7Plkq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T12:22:12Z
NL0015002K83
18.20
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M7b9oX-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T13:43:25Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M7vbRB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T13:59:36Z
NL0015002K83
18.30
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M7zfyP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T15:20:09Z
NL0015002K83
18.35
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M8JxGE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T15:43:37Z
NL0015002K83
18.35
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M8PrXh-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-04T15:49:10Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9M8RGJ1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:00:18Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
5
XAMS
RFL_9MCNkM9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:00:18Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
114
XAMS
RFL_9MCNkMa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:00:18Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
195
XAMS
RFL_9MCNkMA-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:00:18Z
NL0015002K83
18.50
EUR
SELL
86
XAMS
RFL_9MCNkMb-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:00:18Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9MCNkMn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:05:59Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MCPB23-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:11:55Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
96
XAMS
RFL_9MCQfps-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:11:55Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
237
XAMS
RFL_9MCQfpt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:11:55Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
67
XAMS
RFL_9MCQfq6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:40:43Z
NL0015002K83
18.50
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MCXvFq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:43:53Z
NL0015002K83
18.55
EUR
SELL
53
XAMS
RFL_9MCYicp-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:56:04Z
NL0015002K83
18.45
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MCbmqv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T08:57:09Z
NL0015002K83
18.40
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MCc3rD-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:01:49Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
309
XAMS
RFL_9MCdEXK-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:01:49Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
91
XAMS
RFL_9MCdEXL-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:02:59Z
NL0015002K83
18.40
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MCdWqZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:07:04Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
55
XAMS
RFL_9MCeYUj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:07:04Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
345
XAMS
RFL_9MCeYUk-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:09:20Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9MCf7vS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:23:18Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
393
XAMS
RFL_9MCie1b-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:33:39Z
NL0015002K83
18.25
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MClFPg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:38:05Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
16
XAMS
RFL_9MCmMil-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T09:40:07Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
384
XAMS
RFL_9MCmsSZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T12:52:16Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MDZFYr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T13:35:06Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MDk285-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T13:35:06Z
NL0015002K83
18.40
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MDk285-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:04:59Z
NL0015002K83
18.35
EUR
SELL
268
XAMS
RFL_9MDrYbP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:04:59Z
NL0015002K83
18.35
EUR
SELL
132
XAMS
RFL_9MDrYbQ-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:16:01Z
NL0015002K83
18.35
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MDuKtl-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:16:05Z
NL0015002K83
18.35
EUR
SELL
65
XAMS
RFL_9MDuLu4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:17:39Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
45
XAMS
RFL_9MDukG0-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:17:45Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
35
XAMS
RFL_9MDuloX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:18:03Z
NL0015002K83
18.30
EUR
BUY
320
XAMS
RFL_9MDuqZ2-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:44:20Z
NL0015002K83
18.25
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9ME1Suj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T14:47:18Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
9
XAMS
RFL_9ME2DHd-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T15:11:50Z
NL0015002K83
18.20
EUR
BUY
391
XAMS
RFL_9ME8O7p-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T15:44:07Z
NL0015002K83
18.15
EUR
BUY
228
XAMS
RFL_9MEGVu9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T15:44:07Z
NL0015002K83
18.15
EUR
BUY
172
XAMS
RFL_9MEGVu9-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T15:50:27Z
NL0015002K83
18.10
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MEI6vg-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T16:35:09Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
361
XAMS
RFL_9METMXi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T16:35:09Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
39
XAMS
RFL_9METMXj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T16:35:09Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
85
XAMS
RFL_9METMXj-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-05T16:35:09Z
NL0015002K83
18.25
EUR
SELL
315
XAMS
RFL_9METMXk-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
17.95
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MIEHiC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.00
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MIEHi1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
51
XAMS
RFL_9MIEHhr-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
6
XAMS
RFL_9MIEHhs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9MIEHhs-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9MIEHht-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MIEHhu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
12
XAMS
RFL_9MIEHhv-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MIEHhv-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MIEHhv-0E
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9MIEHhw-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9MIEHhx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9MIEHhy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
29
XAMS
RFL_9MIEHhy-0C
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
106
XAMS
RFL_9MIEHhz-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
23
XAMS
RFL_9MIEHhz-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9MIEHi0-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
25
XAMS
RFL_9MIEHi0-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:00:21Z
NL0015002K83
18.05
EUR
BUY
114
XAMS
RFL_9MIEHi0-0G
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:01:06Z
NL0015002K83
17.85
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9MIETOX-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:01:06Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
168
XAMS
RFL_9MIETOV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:01:06Z
NL0015002K83
17.90
EUR
BUY
232
XAMS
RFL_9MIETOW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:04:44Z
NL0015002K83
17.80
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9MIFOJl-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:04:50Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
166
XAMS
RFL_9MIFPrx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:04:50Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
34
XAMS
RFL_9MIFPry-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T08:05:21Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
81
XAMS
RFL_9MIFXoj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T09:55:37Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
56
XAMS
RFL_9MIhIqf-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:05:34Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9MIjoMC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:05:34Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
167
XAMS
RFL_9MIjoMD-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:05:34Z
NL0015002K83
17.70
EUR
BUY
83
XAMS
RFL_9MIjoMF-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:16Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
168
XAMS
RFL_9MIoW2o-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:16Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
196
XAMS
RFL_9MIoW2p-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:16Z
NL0015002K83
17.65
EUR
BUY
36
XAMS
RFL_9MIoW2p-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:17Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
47
XAMS
RFL_9MIoWKb-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:17Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
60
XAMS
RFL_9MIoWKc-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:17Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
38
XAMS
RFL_9MIoWKc-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:24:17Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
42
XAMS
RFL_9MIoWKc-0E
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T10:25:11Z
NL0015002K83
17.60
EUR
BUY
158
XAMS
RFL_9MIokVO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T15:20:37Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
144
XAMS
RFL_9MK17iA-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T15:20:37Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
9
XAMS
RFL_9MK17iB-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T15:20:37Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
10
XAMS
RFL_9MK17jv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T15:24:22Z
NL0015002K83
17.75
EUR
BUY
37
XAMS
RFL_9MK24Lx-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-11-06T16:35:20Z
NL0015002K83
17.85
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9MKJw59-03
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261109623195/en/
Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27