Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter nur wenig bewegt. Gegen 12:45 Uhr wurde der Index mit rund 26.730 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, MTU und Daimler Truck, am Ende Eon, Symrise und Siemens.



"Trotz eher durchwachsener Vorgaben und zahlreicher Belastungsfaktoren zeigt sich der Dax auch zum Start in die neue Woche bemerkenswert widerstandsfähig", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Insbesondere die "anhaltenden Turbulenzen im KI- und Halbleitersektor scheinen an den deutschen Standardwerten weitgehend abzuperlen", so der Experte. Die Anleger konzentrierten sich stattdessen auf die Chancen einer möglichen Jahresendrallye und positionierten sich zunehmend in ausgewählten defensiven und zyklischen Branchen.



Für Ernüchterung sorgen laut Lipkow die jüngsten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Industrieproduktion sei im September mit einem Rückgang von 1,5 Prozent stärker gesunken als erwartet. Die Zahlen verdeutlichten, dass die europäische Industrie weiterhin unter erheblichem Druck stehe und eine breit angelegte wirtschaftliche Erholung noch auf sich warten lasse, so der Analyst. Deutschland habe sich zuletzt allerdings etwas von dieser schwachen Entwicklung abkoppeln können, so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1008 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9084 Euro zu haben.





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