Baden-Baden (ots) -
Live-Podcasts in vier Locations / vom 18. - 21. März 2027 in Mannheim / Vorverkaufsstart am 16. November 2026
2027 kommt das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Vom 18. bis 21. März gibt es Live-Podcasts und ein Live-Hörspiel in vier Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Fans ist gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Vor Ort sind außerdem u. a. die Podcasts "Talk ohne Gast", "1 plus 1", "Kaff Crimes", "Amerika, wir müssen reden!" und "Sprechen wir über Mord?!". Der Vorverkauf startet am 16. November 2026.
Zweite Ausgabe des ARD Sounds Festivals
Für seine zweite Ausgabe wandert das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Das seit letztem Jahr regelmäßig stattfindende Festival wird jedes Jahr von einer anderen Landesrundfunkanstalt der ARD veranstaltet - 2027 ist der SWR zuständig, der in Mannheim in den letzten Jahren bereits das SWR Podcastfestival präsentierte.
23 Live-Podcasts und ein Live-Hörspiel
In vier Locations gibt es einiges zu erleben: neben insgesamt 23 Live-Podcasts ist auch das Live-Hörspiel "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin" Teil des Programms. An den vier Festivaltagen kann das Publikum seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Line-Up aus dem ARD-Kosmos umfasst unterschiedliche Genres. Alle Live-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und können im Nachgang in ARD Sounds nachgehört werden. Das ARD Sounds Festival ist eine Kooperation von SWR und Alte Feuerwache Mannheim.
Tickets und Programm
Tickets für das ARD Sounds Festival gibt es ab 16. November unter ardsoundsfestival.de (https://www.ardsounds.de/sammlung/ard-sounds-festival-116/) zu kaufen.
Donnerstag, 18. März 2027
20 Uhr: "Sportschau Tourfunk" - Forum
20 Uhr: "Weltspiegel Podcast x Streitkräfte und Strategien" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball mit Arnd Zeigler" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier" - Rosengarten
Freitag, 19. März 2027
19 Uhr: "Kaff Crimes - Absurde Verbrechen aus der Provinz" - Alte Feuerwache
19 Uhr: "TnTea - mit Livia und Romina" - Capitol
19 Uhr: "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin - Forum
20 Uhr: "Der Politikpodcast" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Die Lösung - der Psychologie-Podcast" - Capitol Casino
Samstag, 20. März 2027
15:30 Uhr: "Das wahre Leben" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "0630 - der News-Podcast" - Forum
20 Uhr: "Gans & Specht mit Henke & Lézan" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Tatort Kunst" - Forum
Sonntag, 21. März 2027
15:30 Uhr: "Annelies Royale Welt" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Lachlabor" - Capitol
15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden! Mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Battle of the Nerds" - Forum
20 Uhr: "1 plus 1 mit Alvaro Soler und Joris" - Capitol
20 Uhr: "Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "eat.READ.sleep." - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Interpretationssache - Der Musikpodcast" - Forum
Änderungen vorbehalten.
Fotos über ARD-Foto.de
Informationen unter http://swr.li/ard-sounds-festival-2027-in-mannheim
Newsletter: "SWR vernetzt"
Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6391385
Live-Podcasts in vier Locations / vom 18. - 21. März 2027 in Mannheim / Vorverkaufsstart am 16. November 2026
2027 kommt das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Vom 18. bis 21. März gibt es Live-Podcasts und ein Live-Hörspiel in vier Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Fans ist gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Vor Ort sind außerdem u. a. die Podcasts "Talk ohne Gast", "1 plus 1", "Kaff Crimes", "Amerika, wir müssen reden!" und "Sprechen wir über Mord?!". Der Vorverkauf startet am 16. November 2026.
Zweite Ausgabe des ARD Sounds Festivals
Für seine zweite Ausgabe wandert das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Das seit letztem Jahr regelmäßig stattfindende Festival wird jedes Jahr von einer anderen Landesrundfunkanstalt der ARD veranstaltet - 2027 ist der SWR zuständig, der in Mannheim in den letzten Jahren bereits das SWR Podcastfestival präsentierte.
23 Live-Podcasts und ein Live-Hörspiel
In vier Locations gibt es einiges zu erleben: neben insgesamt 23 Live-Podcasts ist auch das Live-Hörspiel "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin" Teil des Programms. An den vier Festivaltagen kann das Publikum seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Line-Up aus dem ARD-Kosmos umfasst unterschiedliche Genres. Alle Live-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und können im Nachgang in ARD Sounds nachgehört werden. Das ARD Sounds Festival ist eine Kooperation von SWR und Alte Feuerwache Mannheim.
Tickets und Programm
Tickets für das ARD Sounds Festival gibt es ab 16. November unter ardsoundsfestival.de (https://www.ardsounds.de/sammlung/ard-sounds-festival-116/) zu kaufen.
Donnerstag, 18. März 2027
20 Uhr: "Sportschau Tourfunk" - Forum
20 Uhr: "Weltspiegel Podcast x Streitkräfte und Strategien" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball mit Arnd Zeigler" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier" - Rosengarten
Freitag, 19. März 2027
19 Uhr: "Kaff Crimes - Absurde Verbrechen aus der Provinz" - Alte Feuerwache
19 Uhr: "TnTea - mit Livia und Romina" - Capitol
19 Uhr: "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin - Forum
20 Uhr: "Der Politikpodcast" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Die Lösung - der Psychologie-Podcast" - Capitol Casino
Samstag, 20. März 2027
15:30 Uhr: "Das wahre Leben" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "0630 - der News-Podcast" - Forum
20 Uhr: "Gans & Specht mit Henke & Lézan" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Tatort Kunst" - Forum
Sonntag, 21. März 2027
15:30 Uhr: "Annelies Royale Welt" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Lachlabor" - Capitol
15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden! Mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Battle of the Nerds" - Forum
20 Uhr: "1 plus 1 mit Alvaro Soler und Joris" - Capitol
20 Uhr: "Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "eat.READ.sleep." - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Interpretationssache - Der Musikpodcast" - Forum
Änderungen vorbehalten.
Fotos über ARD-Foto.de
Informationen unter http://swr.li/ard-sounds-festival-2027-in-mannheim
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Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de
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