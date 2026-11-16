Baden-Baden (ots) -Live-Podcasts in vier Locations / vom 18. - 21. März 2027 in Mannheim / Vorverkaufsstart am 16. November 20262027 kommt das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Vom 18. bis 21. März gibt es Live-Podcasts und ein Live-Hörspiel in vier Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Fans ist gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Vor Ort sind außerdem u. a. die Podcasts "Talk ohne Gast", "1 plus 1", "Kaff Crimes", "Amerika, wir müssen reden!" und "Sprechen wir über Mord?!". Der Vorverkauf startet am 16. November 2026.Zweite Ausgabe des ARD Sounds FestivalsFür seine zweite Ausgabe wandert das ARD Sounds Festival nach Mannheim. Das seit letztem Jahr regelmäßig stattfindende Festival wird jedes Jahr von einer anderen Landesrundfunkanstalt der ARD veranstaltet - 2027 ist der SWR zuständig, der in Mannheim in den letzten Jahren bereits das SWR Podcastfestival präsentierte.23 Live-Podcasts und ein Live-HörspielIn vier Locations gibt es einiges zu erleben: neben insgesamt 23 Live-Podcasts ist auch das Live-Hörspiel "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin" Teil des Programms. An den vier Festivaltagen kann das Publikum seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Line-Up aus dem ARD-Kosmos umfasst unterschiedliche Genres. Alle Live-Veranstaltungen werden aufgezeichnet und können im Nachgang in ARD Sounds nachgehört werden. Das ARD Sounds Festival ist eine Kooperation von SWR und Alte Feuerwache Mannheim.Tickets und ProgrammTickets für das ARD Sounds Festival gibt es ab 16. November unter ardsoundsfestival.de (https://www.ardsounds.de/sammlung/ard-sounds-festival-116/) zu kaufen.Donnerstag, 18. März 202720 Uhr: "Sportschau Tourfunk" - Forum20 Uhr: "Weltspiegel Podcast x Streitkräfte und Strategien" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Ball you need is love - aus Liebe zum Fußball mit Arnd Zeigler" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier" - RosengartenFreitag, 19. März 202719 Uhr: "Kaff Crimes - Absurde Verbrechen aus der Provinz" - Alte Feuerwache19 Uhr: "TnTea - mit Livia und Romina" - Capitol19 Uhr: "Mochizuki - Die Legende der ersten Ninja-Kämpferin - Forum20 Uhr: "Der Politikpodcast" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Die Lösung - der Psychologie-Podcast" - Capitol CasinoSamstag, 20. März 202715:30 Uhr: "Das wahre Leben" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "0630 - der News-Podcast" - Forum20 Uhr: "Gans & Specht mit Henke & Lézan" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache20 Uhr: "Tatort Kunst" - ForumSonntag, 21. März 202715:30 Uhr: "Annelies Royale Welt" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Lachlabor" - Capitol15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden! Mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon" - Alte Feuerwache15:30 Uhr: "Battle of the Nerds" - Forum20 Uhr: "1 plus 1 mit Alvaro Soler und Joris" - Capitol20 Uhr: "Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic" - Alte Feuerwache20 Uhr: "eat.READ.sleep." - Alte Feuerwache20 Uhr: "Interpretationssache - Der Musikpodcast" - ForumÄnderungen vorbehalten.Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/ard-sounds-festival-2027-in-mannheimNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6391385