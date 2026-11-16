Frechen (ots) -"Ich lese vor - du auch?" Unter diesem Motto steht der diesjährige Vorlesetag am 20. November 2026. Doch Vorlesen bedeutet weit mehr, als gemeinsam in Geschichten einzutauchen: Vorlesen ist Sprachförderung, die Spaß macht.Sonja Utikal (Foto) vom Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) erklärt, warum das Vorlesen für die Sprachentwicklung so wertvoll ist und mit welchen einfachen Tipps Eltern die Vorlesezeit besonders wirkungsvoll gestalten können.Welche Bedeutung hat das Vorlesen für die kindliche Entwicklung?Utikal: Die förderliche Wirkung des Vorlesens ist durch zahlreiche Studien belegt: Es wirkt sich langfristig positiv auf das spätere Leseverhalten, die Mediennutzung, den Schulerfolg und auch auf das Freizeitverhalten aus. Das gemeinsame Vorlesen trägt außerdem dazu bei, die emotionale Nähe zwischen Eltern und Kindern zu vertiefen. Damit ist das Vorlesen eine besonders nachhaltige Investition in die gesamte kindliche Entwicklung.Wie kann das Vorlesen auch die Sprachentwicklung von Kindern unterstützen?Utikal: Sprachgesunde Kinder, die in ihrer sprachlichen Entwicklung lediglich etwas "hinterherhinken", profitieren vom regelmäßigen Vorlesen, weil es sie dabei unterstützt, ihren Rückstand zu verkleinern oder aufzuholen. Dies gilt insbesondere, wenn beim Vorlesen das Gespräch mit dem Kind gesucht wird, zum Beispiel beim sogenannten "dialogischen Lesen" oder der "dialogischen Bilderbuchbetrachtung". Das fördert die sprachliche Entwicklung insgesamt und stärkt sowohl den Wortschatz als auch die Grammatik.Wie funktioniert das dialogische Lesen?Utikal: Im Grunde geht es darum, mit dem Kind beim gemeinsamen Lesen oder Betrachten eines Buches ins Gespräch zu kommen - über die Geschichte, aber vielleicht auch nur über eine einzige Abbildung auf einer Seite. Es steht also nicht das Vorlesen und Zuhören im Fokus, sondern das gemeinsame Betrachten, Erzählen und Nachdenken über die Geschichte und die Bilder. Das Buch selbst bietet hierbei die gemeinsame Gesprächsgrundlage. Es holt eine Situation sozusagen auf den Schoß, um sie dort ganz in Ruhe, gemeinsam und mit voller Aufmerksamkeit zu betrachten.Welche Tipps haben Sie für diejenigen, die es ausprobieren möchten?Utikal: Mein erster Tipp: Suchen Sie eine Geschichte aus, die von Dingen handeln, die Ihr Kind aus seinem Alltag kennt oder selbst schon erlebt hat. Versuchen Sie außerdem Fragen zu stellen, die sich nicht einfach durch Zeigen oder "ja" und "nein" beantworten lassen. Häufig findet man in Ratgebern den Tipp, das sich gerade die sogenannten "W-Fragen" besonders gut eignen würden, um Kinder sprachlich zu fördern. Das trifft jedoch nicht auf alle Fragen zu, die mit "W " beginnen. Zum Beispiel lässt sich die Frage "Wo ist der Hund?" einfach durch Zeigen beantworten. Auch W-Fragen, die mit einem einzigen Wort zu beantworten sind, wie etwa "Wer ist denn das?", wirken wenig gesprächsförderlich/sprachanregend. Besser eignen sich zum Beispiel Fragen, die mit "Warum" beginnen und generell alle Fragen, die die Fantasie des Kindes anregen und es zum Erzählen einladen. "Was meinst du, was passiert als nächstes?"Wie finden Eltern die richtigen Bücher für ihre Kinder?Utikal: Am wichtigsten ist, dass die die Lektüre zum Alter und zu den Interessen des jeweiligen Kindes passt. Deshalb sollten Eltern sich die Bücher genau anschauen, bevor sie sie vorlesen. Sind die Kinder noch sehr jung, spielen vor allem die Illustrationen eine wichtige Rolle.Hilfreich finde ich die Buch- und Medientipps aus dem Programm "Lesestart 1 2 3" der Stiftung Lesen (https://www.lesestart.de/eltern/buchtipps-und-medienempfehlungen/) oder das kostenlose Angebot "Einfach vorlesen!" (https://www.einfachvorlesen.de/) Dort gibt es auch eine großartige App, die kostenlos und nach Altersstufen vorsortiert wöchentlich neue Bücher anbietet, die dann am Tablet oder Smartphone vorgelesen und gemeinsam betrachtet werden können.Der Deutsche Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl) ist seit 1964 der Berufs- und Fachverband für alle in der Logopädie Tätigen in Deutschland. Er vertritt die berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Selbstverwaltung und Kostenträgern. Er fördert die Wissenschaft auf dem Gebiet der Logopädie, setzt sich für eine evidenzbasierte, qualitätsgesicherte Versorgung ein und macht logopädisches Wissen in der Öffentlichkeit sichtbar.Pressekontakt:Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl), Augustinusstr. 11b, 50226 Frechen, Pressereferat, Nikola Depel: Tel.: 01590.4817365,Klaudia Kasek: Tel: 01556.0315758, E-Mail: presse(at)dbl-ev.de,Internet: www.dbl-ev.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34356/6391392