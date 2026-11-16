In den kommenden Tagen dürfte die im laufenden Jahr erfolgte Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen in Deutschland die Marke von 100 Terawattstunden erreichen. Auf diese "historische Marke" weist der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) unter Berufung auf die Energy-Charts des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme ISE hin. Dort sind aktuell bereits 99,2 Terawattstunden an Netto-Stromerzeugung ausgewiesen: 79,9 Terawattstunden EEG-Einspeisung, 16,8 Terawattstunden Eigenverbrauch und 2,6 Terawattstunden sonstige Netzeinspeisung. 2025 erzeugten Photovoltaik-Anlagen den Energy-Charts ...

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