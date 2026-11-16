Frankfurt am Main (ots) -Anlässlich der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya veröffentlicht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. einen rund siebenminütigen Kurzfilm über die Rolle der Holzenergie bei der Wärmewende. Der Film beleuchtet die Herkunft des Brennstoffs Holz, die Entwicklung moderner Feuerstätten und deren Kombination mit Wärmepumpen. Zudem zeigt er, welche Möglichkeiten Holzenergie bietet, fossile Energieträger bei der Wärmeversorgung zu ersetzen.Der Film beginnt im Wald und beleuchtet die Bedeutung der Waldbewirtschaftung für die Bereitstellung von Energieholz. Prof. Dr. Hubert Röder von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf erläutert, welche Rolle Waldpflege und Holznutzung dabei spielen.Anschließend zeigt der Film, wie moderne Feuerstätten entwickelt, gefertigt und technisch geprüft werden. Einblicke in die Produktion und die Prüfeinrichtungen verdeutlichen, welchen Aufwand die Hersteller betreiben, um die Verbrennungstechnik weiterzuentwickeln und die Emissionen weiter zu reduzieren.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kombination moderner Holzfeuerstätten mit Wärmepumpen. Beide Heiztechnologien können sich bei der Wärmeversorgung ergänzen. Während die Wärmepumpe den überwiegenden Teil des Wärmebedarfs deckt, kann eine Holzfeuerstätte insbesondere an kalten Tagen zusätzliche Wärme bereitstellen und die Wärmepumpe entlasten.Mit dem Film möchte der HKI einen Impuls für den internationalen Klimadialog geben und verdeutlichen, welchen Beitrag regional verfügbare Holzenergie beim Ersatz fossiler Energieträger und bei der zukünftigen Wärmeversorgung leisten kann.Der Film ist in deutscher und englischer Sprache verfügbarKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Thomas SchnabelReferent Politik und WirtschaftAmelia-Mary-Earhart-Straße 12D-60549 Frankfurt am MainTel.: +49 173 37 81 872E-Mail: schnabel@hki-online.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60093/6391416