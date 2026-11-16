Die Vollkaskoversicherung für Elektro- und Hybrid-Autos von chinesischen Herstellern bittet die Kunden hierzulande deutlich stärker zur Kasse als bei Autos aus anderen Häusern. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox. Hauptgrund seien demnach die unterschiedlichen Typklassen. Chinesische E-Autos und Hybrid-Autos sind in der Vollkaskoversicherung hierzulande deutlich teurer als vergleichbare Modelle von etablierten Herstellern aus Europa oder anderen asiatischen Ländern, wie ...

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