München (ots) -"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)Martin Huber (CSU, Generalsekretär)René Obermann (Manager)Petra Gerster (Moderatorin)Gabor Steingart (The Pioneer)Ulrike Herrmann (taz)Rekordausgaben für den Bundeshaushalt und Rot-Grün-Rot in BerlinDarüber diskutieren die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner und der CSU-Generalsekretär Martin Huber.Lage der deutschen WirtschaftIm Studio: der SAP-Manager René Obermann.Es kommentieren: die langjährige ZDF-heute Moderatorin Petra Gerster, die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann und der Herausgeber von "The Pioneer Briefing" Gabor Steingart."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PRTel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6391443

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