Vancouver, British Columbia, 16. November 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Analyseergebnisse aus zwei Diamantbohrlöchern bekannt zu geben. In Bohrloch BR26-008, rund 125 Meter westlich der zuvor gemeldeten hochgradigen Goldmineralisierung in Bohrloch BR26-007, wurden auf 1,0 Meter 33,40 g/t Gold durchörtert, und in Bohrloch BR26-010, im zentralen Bereich des Skarnsystems, wurden auf 30,8 Meter 0,17 % Kupfer angetroffen. Abgeteuft wurden die beiden Bohrungen während des Explorationsprogramms 2026 im unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Birch ("Birch"), das sich rund 65 Kilometer nordöstlich der Gemeinde Burwash Landing im Yukon befindet.

Highlights

Schmale, hochgradige Goldzone in Loch BR26-008: 1,0 Meter ("m") mit 33,40 g/t Gold ("Au"), 4,56 g/t Silber ("Ag") und 0,04 % Kupfer ("Cu") ab einer Lochtiefe von 51,0 m. Die Bohrung wurde rund 75 m östlich von Loch BR25-003 niedergebracht, in der Lücke zwischen den Bohrungen des Jahres 2025 und Loch BR26-007, das die Ostgrenze der rund 1 Kilometer langen Skarnformation, die anhand der Bohrungen erschlossen wurde, markiert.

Mächtige Kupferzone in Loch BR26-010: 30,8 m mit 0,17 % Cu, 0,14 g/t Au und 2,73 g/t Ag ab einer Lochtiefe von 148,5 m, einschließlich 1,0 m mit 0,92 % Cu und 0,5 m mit 0,96 % Cu. Die Bohrung wurde etwa 110 m westlich von Loch BR25-001 niedergebracht und liefert zusätzliche Analyseergebnisse für den zentralen Bereich des Skarnsystems.

Mineralisierung in der Tiefe beider Bohrlöcher: In Loch BR26-008 wurde ab 344,5 m Lochtiefe ein 5,7 m mächtiger Abschnitt mit Erzgehalten von 0,14 g/t Au, 10,71 g/t Ag und 0,11 % Cu durchörtert. In Loch BR26-010 wurde ab 349,0 m Lochtiefe ein 5,0 m mächtiger Abschnitt mit Erzgehalten von 0,10 g/t Au, 2,84 g/t Ag und 0,43 % Cu durchteuft.



"Dieser Goldabschnitt liefert Hinweise auf eine hochgradige Mineralisierung innerhalb des Systems Birch", so Jim Coates, CEO von Yukon Metals. "Im Zuge der Auswertung des gesamten Datenmaterials aus 2026 und der Planung der nächsten Explorationsphase konzentrieren wir uns weiterhin auf die flachen, oberflächennahen Skarnhorizonte, während die tieferliegenden hochgradigen Goldvorkommen, die intrusiven Beziehungen und der südlich kartierte Intrusionskörper zusätzliche Anhaltspunkte liefern."

Abbildung 1 - Karte des Projekts Birch mit den Bohransatzpunkten aus den Jahren 2025 und 2026, der durch Bohrungen erfassten, etwa 1 Kilometer langen Ausdehnung des oberflächennahen mineralisierten Skarns in Streichrichtung sowie der Lage von BR26-007 etwa 200 m östlich von BR25-003.

Bohrergebnisse und Geologie des Skarnsystems Birch

Die jüngsten Analyseergebnisse bauen auf dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2025 und der zuvor veröffentlichten Bohrung BR26-007 auf, mit denen die Streichlänge der oberflächennahen mineralisierten Skarnformation auf etwa einen Kilometer erweitert wird. Anhand der geologischen Auswertung ist zu erkennen, dass die Leithorizonte aus Marmor zwischen den Bohrlöchern ohne größere tektonische Versätze korreliert werden können, obwohl stellenweise auch Faltungen möglich sind. Die höhergradige Mineralisierung erscheint variabler, wobei die vorläufigen geochemischen Trends eine stärkere Anreicherung von Gold, Tellur und Wolfram im östlichen Anteil des Skarnsystems und eine stärkere Anreicherung von Buntmetallen im Westen nahelegen.

BR26-008: Östlicher Anteil des Skarnsystems

Die Bohrung BR26-008 wurde etwa 75 m östlich von Bohrloch BR25-003 und 125 m westlich von Bohrloch BR26-007 niedergebracht, um eine intermediäre Struktur entlang des östlichen Anteils des Skarnsystems bei Birch zu erkunden. Im obersten Bereich des Bohrlochs BR26-008 wurde ab einer Lochtiefe von 5,3 m eine 4,7 m mächtige Schicht mit 0,33 % Kupfer durchörtert. Weiter lochabwärts, in 51,0 m Tiefe, wurde ein 1,0 m mächtiger hochgradiger Goldabschnitt mit 33,40 g/t Au, 0,04 % Cu und 4,56 g/t Ag angetroffen (Abbildung 2, Tabelle 1).

Der hochgradige Goldabschnitt befindet sich in einer Abfolge von blättrig ausgebildetem Biotitschiefer, der sich mit Granat-Aktinolith-Skarn abwechselt. Die geologische Auswertung der Proben aus dem umliegenden Intervall ergab Stellen mit Verkieselung und Chloritalteration, taube Quarzgänge sowie Quarz-Sulfid-Gänge mit Pyrrhotin und variablen Anteilen an Kupferkies, Molybdänit und Scheelit. Die genauen geologischen Faktoren, die Einfluss auf die hochgradige Goldmineralisierung nehmen, werden nach wie vor untersucht.

Der besagte Abschnitt folgt auf den bereits veröffentlichten 0,8 m langen Abschnitt mit 12,10 g/t Au in Loch BR26-007 (Yukon-Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026), etwa 125 m weiter östlich, und untermauert das Vorkommen erhöhter Goldgehalte an mehreren Stellen im östlichen Anteil des Skarnsystems.

In größerer Tiefe wurde in Loch BR26-008 ab 344,5 m Lochtiefe ebenfalls ein 5,7 m langer Abschnitt mit 0,14 g/t Au, 0,11 % Cu und 10,71 g/t Ag angetroffen.

Abbildung 2 - Querschnitt durch BR26-008 mit Darstellung der interpretierten Geologie, der wichtigsten Skarn-Horizonte und der Cu-Äquivalent-Analyseintervalle. Die Kupferäquivalentwerte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t × 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US-Dollar/Pfund Cu, 3.000 US-Dollar/Unze Au und 40 US-Dollar/Unze Ag. Auf der Grundlage einer Auswertung vergleichbarer Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % für Kupfer, 80 % für Gold und 60 % für Silber angenommen. Bei Birch wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

BR26-09/10: Zentraler Anteil des Skarnsystems

Die Bohrung BR26-010 wurde etwa 110 m westlich von Loch BR25-001, im zentralen Anteil des Skarnsystems Birch, niedergebracht. Loch BR26-009 war ursprünglich an dieser Stelle gebohrt worden; aufgrund von Bohrschwierigkeiten musste die Bohrung in 92 m Tiefe jedoch abgebrochen werden und wurde anschließend als Loch BR26-010 neuerlich abgeteuft. Die Bohrung BR26-009 lieferte keine signifikanten Analysewerte.

Im Bohrloch BR26-010 wurde ab einer Lochtiefe von 148,5 m eine 30,8 m mächtige Schicht mit Erzgehalten von 0,14 g/t Au, 0,17 % Cu und 2,73 g/t Ag durchteuft. Darin enthalten sind:

1,0 m mit 0,92 % Cu, 0,11 g/t Au und 9,86 g/t Ag ab 160,0 m Tiefe; und

0,5 m mit 0,96 % Cu, 0,60 g/t Au und 11,84 g/t Ag ab 174,4 m Tiefe (Abbildungen 4 und 5, Tabelle 1).

Der mineralisierte Abschnitt besteht aus mehreren Skarnhorizonten, die sich mit Marmor und einer porphyrischen intermediären Intrusion abwechseln. Die Skarnabschnitte weisen eine starke, stellenweise durchgehende Serizitalteration sowie Verkieselungsflecken und eine Chloritalteration auf. Pyrrhotin und Kupferkies sind in Form von Versprengungen, Einschlüssen, Erzschnüren und stellenweise auch halbmassiver bis massiver Sulfidbänderung vorhanden. Die stärkste sichtbare Sulfidmineralisierung wurde in etwa zwischen 159 und 161 m Tiefe und im Bereich zwischen 174 und 175 m Tiefe beobachtet; sie fällt mit Zonen erhöhter Kupfergehalte zusammen.

Ein weiterer mineralisierter Abschnitt wurde weiter unten im Bohrloch durchteuft; ab 349,0 m Tiefe wurden auf 5,0 m Erzgehalte von 0,43 % Cu, 0,10 g/t Au und 2,84 g/t Ag angetroffen.

Tabelle 1 - Ausgewählte Analyseergebnisse aus den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöchern.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) CuÄq* (%) BR26-008 5,3 10 4,7 0,01 0,33 0,00 0,33 und 51 52 1 33,40 0,04 4,56 31,82 und 344,5 350,2 5,7 0,14 0,11 10,71 0,34 BR26-009 Keine signifikanten Gehalte, Bohrloch vorzeitig aufgegeben und unter der Bezeichnung BR26-010 erneut gebohrt. BR26-010 148,5 179,3 30,8 0,14 0,17 2,73 0,33 Einschl. 160 161 1 0,11 0,92 9,86 1,11 Einschl. 174,4 174,9 0,5 0,60 0,96 11,84 1,65 und 349 354 5 0,10 0,43 2,84 0,55

Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt. *Die Kupferäquivalentgehalte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t × 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US-Dollar/Pfund Cu, 3.000 US-Dollar/Unze Au und 40 US-Dollar/Unze Ag. Ausgehend von einer Überprüfung vergleichbarer Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % für Kupfer, 80 % für Gold und 60 % für Silber angenommen. Bei Birch wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

Abbildung 3: Bohrkern aus Loch BR26-008, einschließlich des Abschnitts zwischen 51,0 und 52,0 m, der 33,40 g/t Au, 0,04 % Cu und 4,56 g/t Ag enthielt.

Abbildung 4: Bohrkern aus Loch BR26-010 mit Darstellung der skarngebundenen Pyrrhotin-Kupferkies-Mineralisierung und der darunterliegenden Kontaktzone aus Marmor in 174,9 m Tiefe, unmittelbar unterhalb des Abschnitts zwischen 174,4 und 174,9 m, der 0,96 % Cu, 0,60 g/t Au und 11,84 g/t Ag enthielt.

Explorationsprogramm 2026 und nächste Schritte

Das Explorationsprogramm 2026 bei Birch umfasste Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 2.600 m in sechs Bohrlöchern; als Grundlage diente hier das erste Bohrprogramm des Unternehmens aus dem Jahr 2025. Ziel der Bohrungen war die Erweiterung des bekannten Skarnsystems entlang des Streichens und in der Tiefe sowie die Erkundung zusätzlicher Ziele, die anhand geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten ermittelt wurden.

Die Bohrungen im Jahr 2025 durchteuften ein mineralisiertes Skarnsystem mit Wechsellagerungen von Schiefer und Marmor/Kalkstein, das von mehreren Phasen intrusiver Gesteinsgänge durchzogen ist. Mit der anschließenden Bohrung BR26-007 wurde die bebohrte Streichlänge des oberflächennahen mineralisierten Skarns auf etwa 1 Kilometer erweitert; im oberen Anteil dieses Bohrlochs wurden mehrere Mineralisierungshorizonte angetroffen.

Die Ergebnisse aus den Bohrungen BR26-008 und BR26-010 bestätigen weitere Gold- und Kupfervorkommen im östlichen und zentralen Anteil des Skarnsystems. Das Antreffen sowohl einer hochgradigen Goldmineralisierung als auch breiterer Kupfer-Gold-Mineralisierungsabschnitte an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Tiefen liefert zusätzliche Informationen zur Bewertung der Mineralisierung innerhalb der aussichtsreichen skarnführenden Schichten.

Zusätzlich zu den Bohrungen absolvierte das Unternehmen über dem Zielgebiet Birch eine Messung mittels induzierter Polarisation (IP) über 12,7 Linienkilometer. Parallel dazu wurden geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten oberhalb und rund um einen Intrusionskörper durchgeführt, der sich etwa 2 Kilometer südlich des Hauptbohrgebiets im Bereich der Skarnformation befindet. Das Unternehmen wird die Bohrergebnisse von 2026 mit den vorhandenen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätzen zusammenführen, um die Auswertung der Mineralisierung entsprechend zu verfeinern und vorrangige Ziele für die zukünftige Exploration bei Birch zu ermitteln.

Abbildung 5 - Querschnitt durch BR26-010 mit Darstellung der interpretierten Geologie, der wichtigsten Skarn-Horizonte und der Cu-Äquivalent-Analyseintervalle. Die Kupferäquivalentwerte (CuÄq %) wurden anhand der folgenden Formel berechnet: CuÄq % = Cu % + (Au g/t × 0,95) + (Ag g/t × 0,0095), basierend auf Metallpreisen von 4,00 US-Dollar/Pfund Cu, 3.000 US-Dollar/Unze Au und 40 US-Dollar/Unze Ag. Auf der Grundlage einer Auswertung vergleichbarer Projekte wurden Gewinnungsraten von 92 % für Kupfer, 80 % für Gold und 60 % für Silber angenommen. Bei Birch wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt.

Tabelle 2 - Informationen zum Bohransatzpunkt von BR26-008, BR26-009 und BR26-010, NAD83 UTM-Zone 7

Bohrung Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Ende der Bohrung EOH (m) BR26-008 648664 6859166 1487 0 -70 422 BR26-009 648208 6858998 1576 345 -75 92 BR26-010 648208 6858998 1576 345 -75 398

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Diamantbohrkerne aus dem Programm 2026 in Birch wurden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantkernsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde zur geochemischen Analyse eingeschickt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken sicher gelagert wurde. Die Probenahmeintervalle wurden anhand geologischer Grenzen festgelegt und lagen in der Regel zwischen 0,3 und 1,5 Metern. Kontrollproben machten etwa 10 % aller eingereichten Proben aus, darunter zertifizierte Referenzstandards, Leerproben, Doppelproben und Präparationsduplikate.

Die Ergebnisse der Qualitätssicherung und -kontrolle wurden in Echtzeit überprüft, und es wurde sichergestellt, dass alle Daten die akzeptablen Grenzwerte für Genauigkeit, Präzision und Kontamination erfüllen, bevor sie in diese Pressemitteilung aufgenommen wurden.

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an das unabhängige Labor SGS Canada Inc. ("SGS") in Burnaby, British Columbia, übermittelt. Die Proben wurden so zerkleinert, dass 75 % des Materials ein 2-mm-Sieb passierten. Anschließend wurde eine 250-g-Teilprobe abgetrennt und so pulverisiert, dass mehr als 85 % des Materials ein 75-Mikrometer-Sieb passierten (PRP89). Die Probenpulver wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES/ICP-MS auf 40 Elemente analysiert (GE_ICP40Q12). Alle Proben wurden mittels Brandprobe und AAS bei einem nominalen Probengewicht von 50 g auf Gold analysiert (GE_FAA50V5). Goldwerte über 10 g/t Au wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Endbestimmung analysiert (GO_FAG50V). Anschließend wurden die Proben an die Niederlassung von SGS in Lakefield übermittelt, wo der grob zerkleinerte Probenanteil mittels tragbarer Nahinfrarot-Spektroskopie gescannt wurde, um die Alterationsmineralogie zu charakterisieren.

Über Birch

Birch ist ein 7.000 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, etwa 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing. Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche und per Hubschrauber zugängliche Konzessionsgebiet stellt eine aufstrebende Kupfer-Gold-Explorationsmöglichkeit innerhalb des umfassenderen Yukon-Portfolios von Yukon Metals dar, wobei mehrere Zielgebiete im gesamten Projekt identifiziert wurden. Die bisherigen Explorationsarbeiten haben eine Kupfer-Gold-Skarnmineralisierung umrissen, während geologische, geochemische und geophysikalische Arbeiten auf das Potenzial für weitere epithermale Mineralisierungssysteme und Mineralisierungssysteme des Porphyrtyps hindeuten.

Aufbauend auf dem Programm von 2025, das 1.685 Meter an Diamantkernbohrungen mit HQ-Durchmesser (6 Bohrungen) umfasste und eine ausgedehnte Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung bei Birch nachwies, umfasste das Explorationsprogramm von Yukon Metals für 2026 etwa 2.600 m an zusätzlichen Diamantkernbohrungen, 12,7 Linienkilometer IP-Messungen sowie geologische Nachkartierungen und Gesteinsprobenahmen in den vorrangigen Zielgebieten.

Über Yukon Metals Corp.

Das Portfolio von Yukon Metals basiert auf mehr als 30 Jahren Prospektionsarbeit der Familie Berdahl, dem Prospektionsteam, das hinter dem Portfolio von Snowline Gold Corp. steht. Das Portfolio besteht in erster Linie aus Kupfer-Gold-Projekten mit einem erheblichen Anteil an Wolfram. Zu den weiteren Vermögenswerten des Portfolios zählen Gold-, Silber- sowie Blei-Zink-Polymetall-Liegenschaften.

Das Unternehmen ist gut finanziert und wird von einem erfahrenen Vorstand sowie einem Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Bereichen verfügt. Yukon Metals konzentriert sich darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf Inklusivität und gemeinsamem Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Vorhaben beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Dank eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung verfügt es über hervorragende Voraussetzungen, um die nächste Generation von Bergwerken zu fördern. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp. unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und einer qualifizierten Person (im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Angaben zur Interpretation, zur geologischen Bedeutung, zur potenziellen Kontinuität und zur Ausdehnung der Mineralisierung bei Birch; zur Interpretation des Zusammenhangs zwischen Skarnmineralisierung, Intrusivgestein und strukturellen Merkmalen; zur potenziellen Bedeutung der über eine Bohrstrecke von etwa 1 Kilometer nachgewiesenen Streichlänge der oberflächennahen Skarnmineralisierung; zum Vorkommen hochgradiger Gold- und breiterer Kupfer-Gold-Mineralisierungsabschnitte als Indikator für eine Mineralisierung innerhalb der vielversprechenden skarnführenden Stratigraphie; zur fortgesetzten Exploration oberflächennaher Skarn-Horizonte bei Birch; zu den angenommenen Metallpreisen und metallurgischen Ausbeuten, die bei den Kupferäquivalent-Berechnungen zugrunde gelegt wurden; zur Integration der Bohrergebnisse mit geologischen Kartierungen, geochemischen und geophysikalischen Daten; zum Potenzial zur Verfeinerung und Identifizierung zukünftiger Explorationsziele bei Birch; sowie zu den zukünftigen Explorationsplänen und -absichten des Unternehmens. Soweit möglich wurden Begriffe wie "möchte", "wird", "sollte", "könnte", "kann", "weiterhin", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" sowie deren Verneinungen oder andere Varianten dieser Begriffe oder ähnliche Wörter und Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf den Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erörterten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Birch und andere Konzessionsgebiete möglicherweise keine vielversprechenden kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen hinsichtlich abgeschlossener Bohr- und Probenahmeprogramme, einschließlich der Programme 2026 und 2025; der Zeitpunkt des Vorliegens der vollständigen Analyseergebnisse aus dem Programm 2026; die Fähigkeit, das geologische Modell zu verfeinern und die zukünftige Exploration bei Birch auf der Grundlage der Ergebnisse aus zusätzlichen Bohrlöchern des Jahres 2026 sowie aus IP-, Kartierungs- und Prospektionsdatensätzen zu steuern; das Fehlen einer nennenswerten Größe und wirtschaftlich verwertbarer Mineralien; das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Distriktgröße zu erschließen; metallurgische Ausbeuten und Metallpreise, die erheblich von den in den Kupferäquivalent-Berechnungen angenommenen Werten abweichen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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