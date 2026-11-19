19. November 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") meldet die Ergebnisse aus dem regionalen Oberflächenexplorationsprogramm 2026 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt AZ, das 36 Kilometer südlich von Beaver Creek im Yukon liegt. Anhand der Gesteins- und Bodenprobenahmen konnten Kupfer-Gold-Anomalien in drei Gebieten ermittelt werden: dem Prospektionsgebiet Viper, einem neu identifizierten Skarn in der Zone Saddle und der Zone Wrangell.

Zu den Highlights des Programms gehören Kupfer-Gold-Anomalien an der Oberfläche östlich der Bohrungen 2026 bei Viper, ein neues mineralisiertes Skarnvorkommen bei Saddle und anomale Gesteinsproben bei Wrangell, einem Zielgebiet für die Porphyrexploration.

Das Unternehmen gibt überdies die verbleibenden Analyseergebnisse aus dem Diamantbohrloch AZ26-007 bei Viper bekannt, die nach Abschluss der Verifizierung zu Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollzwecken freigegeben wurden.

Highlights

Kupfer-Gold-Anomalien 2 Kilometer östlich der Bohrungen bei Viper: Boden- und Gesteinsanomalien wurden bis zu 2 Kilometer östlich der Bohrungen 2026 ermittelt, wobei die Gesteinsproben bis zu 2,81 % Kupfer und 1,74 Gramm Gold pro Tonne ("g/t") enthielten.

Neuer Kupfer-Gold-Skarn in der Zone Saddle: Bei Prospektionsarbeiten wurde ein neuer mineralisierter Skarn entlang von Intrusionskontakten entdeckt; ausgewählte Gesteinsproben lieferten bis zu 10,41 % Kupfer und 6,27 g/t Gold.

Wrangell - ein sich abzeichnendes Porphyrziel: Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Verbindung mit Intrusionsgestein und hydrothermaler Alteration unterstreicht das Potenzial für ein zweites porphyrisches Mineralisierungszentrum bei AZ.

Weitere Bohrergebnisse von Viper: Zu den bislang nicht veröffentlichten Analyseergebnissen aus AZ26-007 gehören 8,2 Meter mit 0,11 % Kupfer und 0,10 g/t Gold, einschließlich 0,9 Meter mit 0,33 % Kupfer und 0,37 g/t Gold.

Weitverbreitete Mineralisierung an der Oberfläche. Die 227 Gesteinsproben aus dem gesamten Konzessionsgebiet lieferten Durchschnittsgehalte von 0,19 % Kupfer, 0,14 g/t Gold, 12 ppm Molybdän und 1,7 g/t Silber.

"Im Rahmen dieses Programms konnten wir eine Kupfer-Gold-Mineralisierung weit über das Gebiet hinaus ermitteln, in dem wir 2026 Bohrungen absolviert haben. Dazu gehören auch eine neue Skarnzone bei Saddle, in der obertägige Gesteinsproben hohe Gehalte ergeben haben, und ein porphyrisches Ziel bei Wrangell", so Jim Coates, CEO von Yukon Metals Corp. "In vielen Kupfer-Gold-Revieren entwickeln sich kleinere, höhergradige Skarne rund um größere Porphyrsysteme, und nachdem wir bei AZ beide Mineralisierungsarten nachgewiesen haben, verfügen wir über mindestens zwei unterschiedliche Chancen auf einem Konzessionsgebiet."

Abbildung 1 - Regionale Übersicht über das Projekt AZ mit der Zone Viper, der neu identifizierten Skarnzone Saddle, der Zone Wrangell, den Bohrstandorten sowie der Oberflächengesteins- und Bodenprobenabdeckung.

Oberflächenexplorationsprogramm 2026

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 absolvierte das Unternehmen regionale geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten und geochemische Probenahmen, um die Verteilung der Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet AZ zu prüfen und zusätzliche höffige Bereiche jenseits der bereits erprobten Zielgebiete zu ermitteln.

Während der Feldsaison wurden mit Ausnahme von Qualitätskontrollproben insgesamt 325 Bodenproben und 227 Gesteinsproben entnommen. Die Gesteinsproben lieferten Durchschnittsgehalte von 0,19 % Kupfer, 0,14 g/t Gold, 12 ppm Molybdän und 1,7 g/t Silber, während die Bodenproben im Schnitt 206 ppm Kupfer, 0,03 g/t Gold und 5,5 ppm Molybdän enthielten. Die Bodenprobenahmen konzentrierten sich in erster Linie auf das umfassendere Prospektionsgebiet Viper; die Gesteinsprobenahmen wurden bei Viper, der neu identifizierten Skarnzone und Wrangell durchgeführt. Die Entnahme der Gesteinsproben erfolgte selektiv im Zuge der Prospektionsarbeiten, weshalb sie möglicherweise nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung sind. Bei den gemeldeten Durchschnittsgehalten handelt es sich um die arithmetischen Mittelwerte des Probenmaterials, die nicht als repräsentative Gehalte aus dem Konzessionsgebiet AZ gewertet werden sollten.

Abbildung 2 - Geochemische Kupferergebnisse (ppm) der Bodenprobenahmeprogramme 2025 und 2026 im Prospektionsgebiet Viper, die die Verteilung der Kupferanomalien im Verhältnis zu den Standorten der Bohrungen 2026 sowie einen Anstieg der erhöhten Kupfergehalte im Osten der Bohrungen bei Viper aufzeigen.

Prospektionsgebiet Viper

Anhand der Oberflächenexplorationsarbeiten im Prospektionsgebiet Viper konnten Kupfer-Gold-Anomalien ermittelt werden, die sich bis zu 2 Kilometer östlich des Gebiets fortsetzen, in dem das Unternehmen 2026 Bohrungen absolvierte. Die Gesteinsproben lieferten Werte von bis zu 2,81 % Kupfer, 1,74 g/t Gold und 335 ppm Molybdän (Tabelle 2, Abbildung 3), wobei mehrere Proben, die östlich der Bohrungen gewonnen wurden, mehr als 0,1 % Kupfer enthielten. Dies erweiterte die Verbreitung der obertägigen Gesteinsproben mit anomalen Gehalten über das bis dato mittels Bohrungen erprobte Gebiet hinaus.

Bei den Bodenprobenahmen im umfassenderen Bereich von Viper wurden Werte von bis zu 1.895 ppm Kupfer, 0,87 g/t Gold und 209 ppm Molybdän ermittelt (Abbildung 2). Die erhöhten Werte definieren einen von West-Nordwest nach Ost-Südost verlaufenden geochemischen Korridor, der sich vom Bohrgebiet 2026 bis zur östlichen Ausdehnung des Bodenrasters erstreckt. Mehrere der ausgeprägtesten Kupfer-Gold-Molybdän-Anomalien befinden sich unweit des Ostrandes des Rasters. Dieser Trend stimmt weitgehend mit der vorherrschenden Ausrichtung der Porphyrgänge und Erzgänge überein, die in den Bohrlöchern 2026 festgestellt wurden, was eine mögliche strukturelle Kontrolle über die Verteilung der Mineralisierung nahelegt.

Weitere eigenständige geochemische Anomalien, die auf dem umfassenderen Untersuchungsgebiet ermittelt wurden, heben zusätzliche Möglichkeiten für weiterführende Explorationsarbeiten hervor. Diese Ergebnisse bauen auf der Mitteilung des Unternehmens vom 14. Oktober 2026 auf, in der die Bestätigung eines porphyrischen hydrothermalen Systems mit Kupfer, Gold und Molybdän bei Viper bekannt gegeben wurde. Hier wurden in drei Bohrlöchern eine weitverbreitete porphyrische Alteration und lokal entwickelte Mineralisierung durchteuft. Der räumliche Zusammenhang der geochemischen Anomalien an der Oberfläche mit den interpretierten strukturellen Trends und geophysikalischen Merkmalen unterstreicht erneut das Potenzial für ein größeres Mineralisierungssystem, das sich über das mittels Bohrungen erprobte Gebiet hinaus erstreckt.

Abbildung 3 - Geochemische Ergebnisse der obertägigen Gesteinsprobenahmen 2026 bei Viper mit den Kupferanomalien, den Ansatzpunkten der Bohrungen 2026 und dem östlichen höffigen Korridor.

Zusätzliche Bohrergebnisse von Viper

Das Unternehmen gibt ferner die Analyseergebnisse des zuvor unveröffentlichten Abschnitts von 396,5 bis 462,3 Metern aus Diamantbohrloch AZ26-007 bekannt. Diese Proben waren nicht in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Oktober 2026 enthalten, da sie einer weitergehenden Verifizierung gemäß den internen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll-("QA/QC")-Verfahren des Unternehmens bedurften. Nach Abschluss dieser Verfahren wurden die Analyseergebnisse geprüft und für die Veröffentlichung freigegeben.

Die neuen Ergebnisse beinhalten einen Abschnitt von 8,2 Metern mit 0,11 % Kupfer und 0,10 g/t Gold zwischen 426,5 und 434,7 Metern, einschließlich eines höhergradigen Teilabschnitts mit 0,33 % Kupfer und 0,37 g/t Gold von 429,3 bis 430,1 Metern. Ein separater 0,5-Meter-Abschnitt von 412,5 bis 413,0 Metern lieferte 759 ppm Molybdän (Tabelle 1, Abbildung 4).

Abbildung 4 - Querschnitte durch das Bohrgebiet 2026 bei Viper mit A: den neu veröffentlichten Analyseergebnissen aus Bohrloch AZ26-007, der zuvor gemeldeten Mineralisierung und verallgemeinerten Alterationszonen und B: der vereinfachten Lithologie, der Lage der Intrusionsgänge und im Bohrkern festgestellten Molybdänitvorkommen.

Tabelle 1 - Highlights der Analyseergebnisse aus Bohrloch AZ26-007

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Cu % Au g/t Mo ppm AZ26-007 412,5 413,0 0,5 0,05 0,02 759 und 426,5 434,7 8,2 0,11 0,10 10 einschließlich 429,3 430,1 0,9 0,33 0,37 4 und 465,9 466,5 0,6 0,20 0,16 231 und 471,4 472,0 0,6 0,01 0,00 423 und 476,8 477,3 0,6 0,42 0,39 13 und 515,0 516,5 1,5 0,09 0,10 376 und 587,1 587,9 0,8 0,03 0,12 685 und 590,3 594,7 4,4 0,11 0,24 68 einschließlich 590,3 591,2 0,9 0,16 0,92 215

Anmerkungen: Die angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Cu = Kupfer; Au = Gold, Mo = Molybdän; ppm = Teile pro Million. Einschließlich der bis dato unveröffentlichten Ergebnisse für AZ26-007 im Bereich von 396,5 bis 462,3 m, in Grau hervorgehoben. Bei den Gehalten der zusammengesetzten Abschnitte handelt es sich um längengewichtete Durchschnittswerte.

Skarnzone Saddle

In der Zone Saddle wurde anhand geologischer Kartierungen und Prospektionsarbeiten unweit der südlichen Ausdehnung der AZ-Claims gegen Ende 2026 ein neues Skarnsystem ermittelt. Das Vorkommen besteht aus einem gut aufgeschlossenen Band aus Kalkstein und Marmor, das stellenweise eine starke Skarnalteration und -mineralisierung entlang der Kontakte mit hornfelsartig alteriertem Metasedimentgestein darüber, basaltischem Vulkangestein darunter und durchkreuzenden Intrusionsgängen aufweist.

In den Gesteinsproben bei Saddle konnten mehrere Arten einer Skarnalteration und -mineralisierung identifiziert werden, einschließlich Granat-Epidot-, epidotreicher und magnetitreicher Skarn-Mineralvergesellschaftungen. Ausbisse weisen eine unterschiedlich ausgeprägte Verkieselung, Serizitalteration und Eisenoxidverfärbung auf, wobei feinkörniger eingesprengter Chalkopyrit und Pyrit von lokalisierter Malachit- und Azuritverfärbung begleitet werden. Entlang eines Kontakts zwischen Kalkstein und einem mafischen Intrusionsgang wurde außerdem ein stark oxidierter, magnetitreicher Skarn ermittelt, der geringfügigen Chalkopyrit und Pyrit mit dazugehörigen sekundären Kupfermineralen enthält. Diese Feststellungen heben die veränderliche Beschaffenheit der Skarnalteration und Kupfermineralisierung in Zusammenhang mit Intrusionskontakten bei Saddle hervor.

Die Gesteinsprobenahmen lieferten Werte von bis zu 10,41 % Kupfer und 6,27 g/t Gold (Tabelle 2, Abbildung 5), was das Potenzial für eine Kupfer-Gold-Mineralisierung in Verbindung mit Intrusionskontakten und reaktiven karbonathaltigen Wirtsgesteinen unterstreicht.

Die Nähe des Skarnsystems Saddle zu identifizierter porphyrischer Mineralisierung und Intrusivkörpern könnte das Potenzial für ein größeres intrusionsgebundenes hydrothermales System bei AZ zusätzlich unterstützen. Skarnmineralisierungen entstehen in der Regel an den Rändern von porphyrischen Systemen und können bedeutende Kupfer-Gold-Lagerstätten bilden, was das potenzielle Ausmaß und den umfassenden Mineralreichtum des AZ-Porphyr-Systems unterstreicht.

Abbildung 5 - Schrägansicht der Standorte der obertägigen Gesteinsproben mit den entsprechenden Kupferanalyseergebnissen (in Prozent) in der neuen Skarnzone und bei Viper, Blickrichtung Nordost.

Zone Wrangell

Im Zuge der regionalen geologischen Kartierungen und Prospektionsarbeiten in der Zone Wrangell wurden weitere Hinweise auf eine porphyrische Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in Zusammenhang mit einem großen granitischen Intrusivkörper gefunden. Die Intrusion besteht aus mittel- bis grobkörnigem Granit, der von einer Quarz-Feldspat-Porphyr-Phase durchschnitten ist, wobei sich entlang ihres Rands eine Intrusionsbrekzie entwickelt hat. Die Gesteinsproben enthielten Werte von bis zu 0,99 % Kupfer, 1,23 g/t Gold und 658 ppm Molybdän (Tabelle 2, Abbildung 6).

Die Mineralisierung tritt als eingesprengter und ganggebundener Chalkopyrit und Molybdänit innerhalb von Granit mit Kalialteration neben der Quarz-Feldspat-Porphyr-Intrusion auf. Die Alteration besteht aus sekundärem Biotit und ausgedehnten Zonen einer phyllischen Alteration, die stellenweise von einer ausgedehnten Eisenhutbildung in Zusammenhang mit oxidiertem Pyrit begleitet wird. Diese geologischen Merkmale wie mehrere Intrusionsphasen, Kalialteration, phyllische Überprägung und dazugehörige Kupfer-Molybdän-Mineralisierung entsprechen denjenigen, die in porphyrischen hydrothermalen Systemen festgestellt werden können.

Die Kombination aus Kupfer-Molybdän-Gold-Mineralisierung, mehreren Intrusionsphasen, Intrusionsbrekzienbildung und entsprechender hydrothermaler Alteration lässt auf das Potenzial für ein eigenständiges porphyrisches Mineralisierungszentrum bei Wrangell schließen. Im Mittelpunkt weiterer Explorationsarbeiten werden die Bewertung des Ausmaßes der Alteration und Mineralisierung sowie die Verfeinerung der geologischen Interpretation dieses höffigen Gebiets stehen.

Abbildung 6 - Schrägansicht der Standorte der obertägigen Gesteinsproben mit den entsprechenden Kupferanalyseergebnissen (in Prozent) in der Zone Wrangell, Blickrichtung Nordwest.

Tabelle 2 - Ausgewählte Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen 2026 bei AZ. Angeführt sind Proben mit Werten von mehr als 0,2 % Kupfer, 1 g/t Au oder 200 ppm Mo.

Gebiet Probe Typ Lithologie Cu % Au g/t Mo ppm Viper J653113 verdeckter Ausbiss Diorit 1,74 1,33 2 Viper K140575 Ausbiss Diorit 0,24 0,17 9 Viper K159419 Ausbiss Erzgänge 2,81 1,74 335 Viper- East K137407 Ausbiss Diorit 0,46 0,25 151 Viper- East K159461 verdeckter Ausbiss Granodiorit 0,22 0,10 78 Saddle J653144 Ausbiss Skarn 0,73 6,27 1 Saddle K140590 Ausbiss Skarn 0,99 1,16 2 Saddle K140591 Ausbiss Skarn 0,68 0,52 0 Saddle K140592 verdeckter Ausbiss Skarn 3,07 3,19 1 Saddle K140593 Ausbiss Skarn 10,41 2,21 2 Saddle K140594 Ausbiss Skarn 6,96 2,75 1 Saddle K140595 Ausbiss Skarn 2,48 0,66 4 Saddle K140596 Ausbiss Skarn 0,32 1,03 3 Saddle K140597 Ausbiss Brekzie 0,27 0,95 14 Saddle K140598 Ausbiss Skarn 0,49 0,22 3 Saddle K140599 Ausbiss Skarn 1,09 0,85 0 Wrangell K137363 Ausbiss Eisenhut 0,00 1,23 1 Wrangell K159425 Ausbiss Granit 0,25 0,09 7 Wrangell K159432 Ausbiss Granit 0,31 0,21 33 Wrangell K159433 Ausbiss Granit 0,99 0,51 33 Wrangell K159437 Ausbiss Erzgänge 0,62 0,38 183 Wrangell K159438 Ausbiss Granit 0,03 0,04 297 Wrangell K159468 Ausbiss Granit 0,00 0,01 658 Wrangell K159476 Ausbiss Granit 0,50 0,16 7 Wrangell K159477 Ausbiss Granit 0,97 0,26 15

Gesteinsproben haben selektiven Charakter und sind möglicherweise nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung. Die Angaben zu Probentyp und Lithologie beruhen auf Beobachtungen vor Ort. Die Gesteinsproben lieferten Durchschnittsgehalte von 0,19 % Kupfer, 0,14 g/t Gold und 12 ppm Molybdän.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Diamantbohrkerne aus dem Programm 2026 auf AZ wurden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantkernsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde zur geochemischen Analyse eingeschickt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken sicher gelagert wurde. Die Probenahmeintervalle wurden anhand geologischer Grenzen festgelegt und lagen in der Regel zwischen 0,3 und 1,5 Metern. Kontrollproben machten etwa 10 % aller eingereichten Proben aus, darunter zertifizierte Referenzstandards, analytische Blindproben, Feldduplikate und Präparationsduplikate.

Die Bohrkern- und Oberflächengesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an SGS Canada Inc. ("SGS") in Burnaby, British Columbia, übermittelt. Die Proben wurden so zerkleinert, dass 75 % des Materials ein 2-mm-Sieb passierten. Anschließend wurde eine 250-g-Teilprobe abgetrennt und so pulverisiert, dass mehr als 85 % des Materials ein 75-Mikrometer-Sieb passierten (PRP89). Die Probenpulver wurden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-AES/ICP-MS auf 40 Elemente analysiert (GE_ICP40Q12). Alle Proben wurden mittels Brandprobe und Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) bei einem nominalen Probengewicht von 50 g auf Gold analysiert (GE_FAA50V5). Goldwerte über 10 g/t Au wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischer Endbestimmung analysiert (GO_FAG50V). Anschließend wurden die Proben an die Niederlassung von SGS in Lakefield übermittelt, wo der grob zerkleinerte Probenanteil mittels tragbarer Nahinfrarot-Spektroskopie gescannt wurde, um die Alterationsmineralogie zu charakterisieren.

Die Bodenproben wurden mit einem handgeführten Erdbohrer entnommen, wobei das Mindestprobengewicht 0,25 kg betrug. Die Proben wurden zur Analyse an ALS Minerals Ltd. geschickt, wobei die Probenvorbereitung in Whitehorse (Yukon) und die Analyse in North Vancouver (British Columbia) erfolgte. Die Proben wurden einer Trocknung und einer Siebung auf eine Korngröße von 180 µm (Prep-41A) unterzogen und mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS (AuME-TL43) auf 51 Elemente analysiert.

Die QA/QC-Ergebnisse wurden in Echtzeit überprüft, und es wurde sichergestellt, dass alle Daten die akzeptablen Grenzwerte für Genauigkeit, Präzision und Kontamination erfüllen, bevor sie in diese Pressemitteilung aufgenommen wurden.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals verfügt über eine solide Finanzausstattung und ein Konzessionsportfolio, das auf der mehr als 30-jährigen Prospektionstätigkeit der Familie Berdahl basiert. Die Familie Berdahl steht auch hinter dem Prospektionsteam, das das Portfolio der wichtigsten Gold-Assets von Snowline Gold Corp. zusammengestellt hat. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst hauptsächlich Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Assets sowie einen bedeutenden Anteil an Wolfram-, Gold- und Silber-Assets. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Board of Directors und Managementteam geleitet, das über umfassende Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Bereichen verfügt.

Yukon Metals konzentriert sich darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Wert für die Stakeholder zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf Inklusivität und gemeinsamem Wohlstand und bietet sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Vorhaben beizutragen und davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Dank eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung verfügt es über hervorragende Voraussetzungen, um die nächste Generation von Bergwerken zu fördern. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und einer qualifizierten Person (im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Angaben zur Interpretation und geologischen Bedeutung der Ergebnisse der Oberflächenprobenahmen und der Bohrungen 2026 auf dem Konzessionsgebiet AZ; zur Interpretation der Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung, der hydrothermalen Alteration und der damit verbundenen Intrusionssysteme; zur potenziellen Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung über das Bohrgebiet 2026 bei Viper hinaus; zur Bedeutung der geochemischen Kupfer-Gold-Molybdän-Anomalien in Boden- und Gesteinsproben sowie zu deren räumlichen Beziehungen zu interpretierten strukturellen Trends und geophysikalischen Merkmalen; zum Potenzial für eine zusätzliche porphyrische Mineralisierung entlang des ost-südöstlich verlaufenden vielversprechenden Korridors bei Viper; zur geologischen Bedeutung des neu identifizierten Skarnsystems Saddle und zu dessen potenzieller Beziehung zu einer umfassenderen intrusionsgebundenen Mineralisierung bei AZ; zum Potenzial für ein separates porphyrisches Mineralisierungszentrum bei Wrangell; zur Interpretation und Bedeutung weiterer Analyseergebnisse aus dem Bohrloch AZ26-007 nach interner QA/QC-Überprüfung; zur Zusammenführung geologischer Kartierungen, geochemischer Oberflächenuntersuchungen, von Bohrergebnissen und geophysikalischen Datensätzen zur Verfeinerung der Explorationsziele; sowie zu den zukünftigen Explorationsplänen und -absichten des Unternehmens auf dem gesamten Konzessionsgebiet AZ, unter anderem bei Viper, Saddle und Wrangell. Soweit möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "anstreben", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" sowie die Verneinungen oder andere Varianten dieser Begriffe bzw. ähnliche Wörter und Ausdrücke verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Tatsache, dass Viper, das Projekt AZ und andere Konzessionsgebiete möglicherweise keine vielversprechenden kupfer-, gold- oder silberreichen geologischen Systeme darstellen; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen geologischen Interpretationen und Annahmen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Kartierungs-, Prospektions-, geochemischen Untersuchungs- und Bohrprogrammen; das Fehlen einer bedeutenden Größenordnung und wirtschaftlich abbauwürdiger Mineralgehalte; das Fehlen des Potenzials im Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu erschließen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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