Chart des Tages: Silber. Der Markt testet Jahrestiefs, während sich die Fundamentaldaten verschlechtern.

Für unsere heutige Silberpreis Prognose blicken wir im Chart des Tages auf die drastische Korrektur am Edelmetallmarkt: Silber gibt aktuell um fast 3 - nach und notiert bei rund 47,30 US-Dollar je Feinunze. Damit testet das Edelmetall die entscheidende Unterstützungszone der Tiefststände vom Oktober 2025. Innerhalb einer Woche verlor der Silberkurs 11,3 - auf Monatssicht 16,9 - und vom Januar-Rekordhoch (rund 120 US-Dollar) inzwischen etwa 61 - Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 34,8 %.

- Silber WKN 965310 - ISIN XC0009653103 - Ticker: Silber

Der gesamte Edelmetallsektor steht massiv unter Druck: Gold fiel auf rund 3.840 US-Dollar und markierte damit den niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Gleichzeitig preist der Markt eine 92-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank (Fed) im Dezember ein, was den US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2025 treibt.

Fed-Zinspolitik und starker US-Dollar belasten den Silberkurs

Die Geldpolitik bremst Gold und Silber derzeit erheblich aus. Die US-Verbraucherpreise (CPI) stiegen im Oktober um 0,4 - im Monatsvergleich und übertrafen damit die Erwartungen. Zwar schwächte sich der Erzeugerpreisindex (PPI) auf 0,3 - ab, jedoch wurde der September-Wert nach oben revidiert.

Vertreter der US-Notenbank schlagen zunehmend restriktive ("hawkishe") Töne an:

Jeff Schmid schätzt die Inflation weiterhin als "zu heiß" ein.

John Williams verweist auf die Notwendigkeit weiterer geldpolitischer Straffungen.

Philip Jefferson betont, sich strikt an den Inflationsdaten zu orientieren.

Laut dem FedWatch-Tool rechnet der Markt für Dezember zu 92 - mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte und zu 8 - sogar mit einer Anhebung um 50 Basispunkte. Steigende Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten zinsloser Edelmetalle. Zudem verteuert ein starker US-Dollar den Einkauf für Investoren außerhalb des Dollarraums, was die physische Nachfrage in den Hauptabnehmerländern China und Indien spürbar dämpft. Heute richten sich alle Blicke auf die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh sowie auf die am Mittwoch erscheinenden Protokolle der Oktober-Sitzung (FOMC Minutes).

Obwohl das Gesamtbild für Edelmetalle aktuell düster erscheint, könnten sinkende Ölpreise ein Szenario einer letzten, abschließenden Zinserhöhung eröffnen - ein Signal, dass der Markt nahe an einer Bodenbildung sein könnte. Auf der anderen Seite verschlechtern sich jedoch die fundamentalen Rahmenbedingungen.

Fundamentaldaten: Das Angebotsdefizit bei Silber löst sich auf

Laut Prognosen des Silver Institute und von Metals Focus wird die globale Silbernachfrage im Jahr 2026 um 5 - auf 1,08 Milliarden Unzen sinken:

Industrienachfrage (-3 %): Weniger Solaranlagen-Installationen - insbesondere in China - während die Rekordpreise vom Januar die Substitution von Silber in Photovoltaikzellen beschleunigt haben.

Schmuck (-22 - und Silberwaren (-17 %): Hohe Preise und eine schwächere Nachfrage im ländlichen Raum Indiens belasten den Absatz.

Barren und Münzen (-2 %): Die Nachfrage von US-Privatanlegern liegt auf dem niedrigsten Stand seit 2010.

ETP-Fonds (ETFs): Nettoabflüsse von 45 Millionen Unzen, nachdem 2025 noch Zuflüsse von 278 Millionen Unzen verzeichnet wurden....

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