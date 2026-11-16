APA ots news: Kommunalkredit, OeKB und ERG naat unterstreichen Potenzial starker Finanzierungspartnerschaften

Finanzierung über EUR 64 Mio. zeigt, wie spezialisierte Banken und Exportkreditgarantien österreichischen Unternehmen Zugang zu internationalen Infrastrukturprojekten erleichtern.

Wien, 16.11.2026 (APA-ots) - Eine Finanzierungspartnerschaft zwischen der Kommunalkredit Austria

AG ("Kommunalkredit"), der Oesterreichischen Kontrollbank AG ("OeKB") und dem türkischen Infrastrukturkonzern ERG naat Ticaret ve Sanayi A.. ("ERG naat") zeigt, wie spezialisierte Bankenfinanzierungen und Exportkreditabsicherungen neue internationale

Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen eröffnen können.



Die drei Partner haben erfolgreich eine durch die OeKB abgesicherte Shopping-Line-Finanzierung in Höhe von EUR 64 Mio. abgeschlossen. Damit finanziert ERG naat die Beschaffung österreichischer Anlagen, Technologien und Dienstleistungen für Schienen-, Straßen- und weitere Infrastrukturprojekte in der Türkei, Mitteleuropa, Lateinamerika und Afrika. Zu den im Rahmen der geplanten Beschaffungen vorgesehenen österreichischen Herstellern zählen Plasser & Theurer, Liebherr und Palfinger.



Kommunalkredit fungierte bei der fünfjährigen Finanzierung als strukturierende Bank, Sole Mandated Lead Arranger und Kreditgeber. Die OeKB stellt im Rahmen ihres Shopping-Line-Programms Exportkreditgarantien und Refinanzierungsmittel bereit. Das Finanzierungsmodell ermöglicht es ERG naat, Waren und Dienstleistungen mehrerer österreichischer Lieferanten über einen einzigen Finanzierungsrahmen zu beziehen. Dabei können sowohl förderfähige bereits erfolgte Beschaffungen als auch künftige Lieferungen berücksichtigt werden. Dies verschafft ERG naat operative Flexibilität und erleichtert österreichischen Exporteuren die Teilnahme an internationalen Infrastrukturprojekten. Die OeKB deckt 100 % des politischen und 95 % des wirtschaftlichen Risikos ab. Die Refinanzierung durch die OeKB ist auf das Auszahlungs- und Rückzahlungsprofil der Finanzierung abgestimmt.



Die Transaktion verdeutlicht, wie die Zusammenarbeit

spezialisierter Finanzierungsinstitute, Exportkreditagenturen und internationaler Infrastrukturentwickler grenzüberschreitende Geschäfte ermöglicht. Zugleich bietet die Finanzierungsstruktur ein Modell, das sich auf künftige Beschaffungsprogramme in unterschiedlichen Projekten und Märkten übertragen lässt.

Als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen verbindet Kommunalkredit fundierte Branchenexpertise mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe Transaktionen. Über ihren paneuropäischen Kernmarkt hinaus hat die Bank Infrastrukturprojekte in der Türkei finanziert und in den vergangenen fünf Jahren Transaktionen unter Einbindung von Exportkreditagenturen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika begleitet.



"Bei Kommunalkredit entwickeln wir maßgeschneiderte

Finanzierungslösungen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen und den internationalen Handel fördern. Wir freuen uns, gemeinsam mit ERG naat und der OeKB diese Finanzierung umgesetzt zu haben. Sie unterstützt die internationale Expansion von ERG und bringt zugleich österreichische Technologie und Expertise in Infrastrukturprojekte weltweit ein", sagt Maxime Pirson, Senior Transactor, Structured Export Finance bei Kommunalkredit .



Auf Basis staatlicher Exportgarantien des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) und Finanzierungsprogrammen unterstützt die OeKB österreichische Unternehmen beim Zugang zu internationalen Märkten und ermöglicht ausländischen Abnehmern den Bezug österreichischer Waren und Dienstleistungen. Das Shopping-Line-Programm bündelt Einkäufe bei mehreren österreichischen Lieferanten unter einem Finanzierungsrahmen und erleichtert damit die Beteiligung österreichischer Exporteure an internationalen Projekten.

"Wir haben unsere Shopping Lines 2023 eingeführt, um

Wachstumsmärkte zu erschließen. Indem wir Technologieimporte aus Österreich in einem einzigen Kreditvertrag bündeln, bieten wir eine rasche und einfache Struktur, Flexibilität und einen geringeren Dokumentationsaufwand. Seit ihrer Einführung stoßen unsere Shopping Lines auf außerordentlich großes Interesse. Das bestätigt die hohe Nachfrage von Banken, Unternehmen und EPC-Auftragnehmern nach innovativen, flexiblen Finanzierungslösungen - und selbstverständlich nach österreichischer Technologie und Expertise. Die

Finanzierungspartnerschaft mit Kommunalkredit und ERG naat ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie innovative Finanzierungslösungen österreichischen Exporteuren neue Chancen eröffnen können", so Markus Hoskovec, Geschäftsführer Exportgarantien & Internationale Finanzierung der OeKB .



ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-Gruppe und verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung mit großen Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Aufbauend auf einer langjährigen Zusammenarbeit mit österreichischen Exporteuren, insbesondere im Schienenverkehr, verfolgt die Gruppe weitere Infrastrukturvorhaben in der Türkei und auf internationalen Märkten. Die neue Finanzierung bietet ERG naat eine langfristige Finanzierung in Euro und mehr Flexibilität bei der Steuerung des Beschaffungsbedarfs im internationalen Projektportfolio.

"Die Beschaffung für unsere Projekte erfolgt schrittweise entsprechend dem jeweiligen Projektfortschritt und nicht im Rahmen einer einzigen Transaktion. Da die Shopping Line zu Beginn nicht an einen bestimmten Vertrag gebunden ist, können wir bei Bedarf Mittel für verschiedene Projekte und österreichische Lieferanten abrufen. Dank der Garantie und Refinanzierung durch die OeKB bietet die Finanzierung zudem wettbewerbsfähige Konditionen für unser internationales Portfolio. Dadurch werden österreichische Anlagen und Dienstleistungen in allen Märkten, in denen wir tätig sind - von der Türkei bis nach Lateinamerika und Afrika -, leichter zugänglich. Wir danken Kommunalkredit und der OeKB für ihr Engagement in dieser Partnerschaft", erläutert Arzu Tören, Global Head of ECAs and Blended Finance bei ERG International UK .



Zwtl.: Über ERG naat



ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG- Gruppe, eines führenden türkischen Infrastrukturkonzerns mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Verkehrs- und Infrastruktursektor. Die Geschäftstätigkeit umfasst Planung, Beschaffung und Bau, Entwicklung von Konzessionsprojekten sowie Investitionen und Betrieb. Die ERG- Gruppe war an mehreren internationalen Projekten beteiligt, die von Exportkreditagenturen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen unterstützt wurden. www.erg-int.co.uk



Zwtl.: Über die OeKB Gruppe



Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt

wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.



Zwtl.: Über Kommunalkredit



Kommunalkredit ist eine paneuropäische Infrastruktur- und Energiebank mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In den Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle Infrastrukturprojekte für die Gemeinschaft. So stärkt sie die Resilienz Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die grüne sowie industrielle Transformation voran. Kommunalkredit ist auf komplexe Mid-Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet Beratung, Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen. Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at | LinkedIn



Rückfragehinweis:

Marcus Mayer

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

M +43 664 8031631 593

E communication@kommunalkredit.at



Kuzey Yosmaoglu | VP-ECA & Blended Finance

ERG INTERNATIONAL UK LTD

M +44 75 5161 8799

E kyosmaoglu@erg-int.co.uk



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