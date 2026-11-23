APA ots news: DELPHI demonstriert Interoperabilität zwischen traditioneller und DLT-basierter Kapitalmarktinfrastruktur

Erste erfolgreiche Transaktionen zwischen traditioneller und DLT-basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in

Zentralbankgeld



Wien (APA-ots) - Die Erste Group Bank AG, die Raiffeisen Bank International AG (RBI)

und die OeKB CSD GmbH (OeKB CSD) haben erstmals Wertpapiersettlement- Transaktionen mit Zahlung über die Eurosystem-DLT-Lösung PONTES gegen Zentralbankgeld abgewickelt. Damit liefert DELPHI einen wichtigen Praxisnachweis für die Integration DLT-basierter Marktinfrastrukturen in das europäische Kapitalmarktökosystem.



Die Kooperationsunternehmen haben damit erfolgreich demonstriert, wie Wertpapiertransaktionen über produktive traditionelle und DLT- basierte, lizenzierte Marktinfrastrukturen hinweg nahtlos abgewickelt werden können und damit Innovation mit Sicherheit, Stabilität und Vertrauen kombiniert werden kann.



Die Transaktionen wurden gemeinsam mit SWIAT als Technologie- und Infrastrukturpartner durchgeführt.



Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative) wurde 2020 zusammen mit der Österreichischen

Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gegründet, um gemeinsam Möglichkeiten einer DLT- basierten Kapitalmarktinfrastruktur zu evaluieren. Mit dem Übergang von der Konzeption zur praktischen Anwendung liefert DELPHI wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung digitaler

Kapitalmarktinfrastrukturen in Österreich und Europa.

Zwtl.: Transaktionsablauf



Erste Group und RBI emittierten Anleihen über die digitale Issuer -Plattform der OeKB CSD. Die Wertpapiere wurden anschließend auf die DLT-basierte Abwicklungsinfrastruktur der OeKB CSD übertragen und dort in mehreren Delivery-versus-Payment- sowie Free-of-Payment- Transaktionen innerhalb weniger Minuten und mit sofortiger Finalität abgewickelt. Die geldseitige Abwicklung erfolgte über PONTES in Zentralbankgeld. Nach Abschluss wurden die Wertpapiere wieder in die bestehende T2S-Marktinfrastruktur zurückgeführt.



DELPHI beweist, dass bestehende und neue

Marktinfrastrukturtechnologien effizient zusammenspielen können. Dieser hybride Ansatz ermöglicht eine schrittweise Modernisierung des Kapitalmarkts und reduziert gleichzeitig Migrations- und Implementierungsrisiken für Marktteilnehmer.



Zwtl.: Stärkere Integration europäischer Kapitalmarktinfrastruktur

Die gewählte Architektur bietet eine Grundlage für die Skalierung auf weitere Emittenten, Assetklassen und europäische Märkte. Die gewonnenen Erkenntnisse leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer effizienteren und stärker integrierten europäischen Kapitalmarktinfrastruktur.



Die erfolgreichen Transaktionen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem zentrale europäische Initiativen den Einsatz von Distributed- Ledger-Technologien im Finanzmarkt vorantreiben.



Zwtl.: Fakten



1. Projekt: DELPHI



2. Partner: Erste Group, RBI, OeKB CSD, SWIAT



3. Erste erfolgreiche Transaktion zwischen traditioneller und DLT- basierter Marktinfrastruktur mit Abwicklung in Zentralbankgeld.

4. Interoperabilität nachgewiesen: Bestehende und neue Kapitalmarktinfrastrukturen können nahtlos zusammenarbeiten.

5. Abwicklung über PONTES: Nutzung der Eurosystem-Lösung für DLT- basierte Transaktionen gegen Zentralbankgeld.



6. Nahezu Echtzeit-Abwicklung mit sofortiger Finalität von Wertpapiertransaktionen.



7. Risikoreduzierte Transformation: hybrider Ansatz ermöglicht eine schrittweise Modernisierung des Kapitalmarkts und reduziert gleichzeitig Migrations- und Implementierungsrisiken für Marktteilnehmer.



8. Distributed-Ledger-Technologie (DLT): ist eine dezentrale Datenbank-Technologie, bei der ein gemeinsames digitales Kontenbuch ( Ledger) fälschungssicher über ein Computernetzwerk (Nodes) verteilt und synchronisiert wird.



Zwtl.: Über DELPHI



Die DELPHI-Initiative (Delivery versus Payment Hybrid Initiative) wurde 2020 von der Erste Group Bank AG, der OeKB CSD, der Raiffeisen Bank International AG, der Österreichischen

Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) und der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gegründet. Ziel ist die Erforschung und praktische Erprobung der Distributed-Ledger-Technologie für Emission, Handel, Verwahrung und Abwicklung von Finanzinstrumenten in regulierten Marktumgebungen.



Über Erste Group Bank AG



Die Erste Group ist die führende Bankengruppe in Zentraleuropa. Sie betreut mehr als 23 Millionen Kund:innen über ihre acht Banken in den Kernmärkten: Österreich, Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien.



Mit einem breiten Angebot von Retail- und Private Banking über Corporate und Transaction Banking bis hin zur Vermögensverwaltung betreut die Gruppe Privat-, Firmen- und institutionellen Kund:innen. Rund 55.000 Mitarbeiter:innen tragen zum Erfolg der Gruppe bei. Seit ihrer Gründung als erste österreichische Sparkasse im Jahr 1819 steht sie für finanzielle Teilhabe und die Förderung wirtschaftlichen Wohlstands.



In den ersten drei Quartalen 2026 erzielte die Gruppe einen Nettogewinn von 3,1 Milliarden Euro. Die CET1-Quote lag bei 15,0 % ( pro-forma), die Bilanzsumme lag bei 462,5 Milliarden Euro.

Über die OeKB CSD



OeKB CSD ist eine 100%ige Tochter der OeKB AG und erfüllt eine wesentliche Rolle am österreichischen Kapitalmarkt. Neben der Erbringung zentraler Leistungen für die Kapitalmarktteilnehmer, übernimmt sie die Wertpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur Verwahrung und Verwaltung für die Investoren. Dabei werden Buchungsaufträge der Investoren zur Abwicklung der

Wertpapiergeschäfte, die diese an der Börse und außerbörslich abgeschlossen haben, durchgeführt. Auch werden die Zahlungen der Emittenten an die Investoren zur Erfüllung der in den Wertpapieren verbrieften Ansprüche gesteuert.



Über Raiffeisen Bank International AG



Die RBI betrachtet Österreich, wo sie als eine führende Kommerz- und Investmentbank tätig ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimmarkt. 11 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt, darüber hinaus umfasst der RBI-Konzern zahlreiche andere Finanzdienstleistungsunternehmen beispielsweise in den Bereichen Leasing, Vermögensverwaltung und M&A.



Rund 41.000 Mitarbeiter:innen betreuen 18,9 Millionen Kund:innen in rund 1.300 Geschäftsstellen, der weitaus überwiegende Teil davon in CEE. Die Aktie der RBI notiert an der Wiener Börse. Die Raiffeisenlandesbanken halten rund 61,2 Prozent an der RBI, der Rest befindet sich im Streubesitz. Innerhalb der Raiffeisen Bankengruppe ist die RBI das Zentralinstitut der Raiffeisenlandesbanken sowie sonstiger angeschlossener Kreditinstitute.



Über SWIAT



SWIAT ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt, das regulierte Infrastruktur und Software für digitale Kapitalmärkte bereitstellt. Die Technologie ermöglicht es Finanzinstituten, mittels Distributed-Ledger-Technologie (DLT) digitale Vermögenswerte zu emittieren und zu verwalten, Transaktionen mit digitalen und traditionellen Vermögenswerten abzuwickeln und Sicherheiten ( Collateral) zu mobilisieren.



Das Geschäft von SWIAT basiert auf zwei strategischen Säulen. Die erste umfasst digitale Vermögenswerte und Collateral-Infrastruktur und ermöglicht eine effizientere Emission und Abwicklung sowie eine verbesserte Collateral-Mobilität. Die zweite Säule bildet Regulated Layer One (RL1), das branchengeführte Blockchain-Netzwerk, das innerhalb von SWIAT entstanden ist und heute unabhängig verwaltet wird. SWIAT betreibt RL1 als dessen langfristiger Technologie- und Infrastrukturpartner.



Bis heute nutzen mehr als 50 Marktteilnehmer die Technologie von SWIAT, bei Emissions- und Abwicklungsvolumina von über 1 Milliarde Euro. SWIAT ist ein von der BaFin beaufsichtigter

Kryptowertpapierregisterführer nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG). Zu den Gesellschaftern zählen DekaBank, LBBW, SC Ventures by Standard Chartered und Comyno.



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Kontrollbank AG

Presseservice

Telefon: +43 1 53127-2441

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