Palma de Mallorca (ots) -Frischer Look für eines der beliebtesten Häuser von Universal Beach Hotels auf Mallorca: Das Universal Lido Park & Spa im Ferienort Paguera wird in der kommenden Winterpause umfassend modernisiert. Im Mittelpunkt stehen die Neugestaltung von Rezeption und Lobby-Bar, die Einrichtung neuer Konferenzräume sowie die umfassende Erneuerung der Außenterrasse einschließlich des Poolbereichs. Auch die Fassade und Balkone des direkt am Meer gelegenen Hotels erhalten ein neues Erscheinungsbild. Die Arbeiten haben nach dem Saisonende am 8. November 2026 begonnen. Die Wiedereröffnung ist für den 19. März 2027 vorgesehen.Mit 268 Zimmern ist das Universal Lido Park & Spa das größte Haus der familiengeführten Hotelgruppe und insbesondere bei deutschen Urlaubsgästen seit vielen Jahren sehr beliebt. Das normalerweise von Anfang Februar bis Mitte November geöffnete Hotel erreichte 2026 eine durchschnittliche Auslastung von 90 Prozent. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Zimmer, Restaurant und Spa modernisiert wurden, folgt nun die nächste Etappe der umfassenden Erneuerung."Mit der Modernisierung schaffen wir nicht nur ein neues Erscheinungsbild, sondern entwickeln das Hotel gezielt weiter. Neue Veranstaltungsräume und attraktivere Aufenthaltsbereiche bieten unseren Gästen und Veranstaltern künftig noch mehr Qualität und Service. Gleichzeitig bleibt das Design klar auf Mallorca ausgerichtet und verbindet natürliche, mediterrane Elemente mit einem zeitgemäßen Ambiente", sagt Yannik Erhart, CEO von Universal Beach Hotels.Mediterranes Design und neue Möglichkeiten für GruppenDas Gestaltungskonzept folgt dem Leitgedanken "Mallorquin - Natürlich - Mediterran - Zeitgemäß". Natürliche Materialien, warme Farbtöne und moderne mediterrane Elemente schaffen eine helle, einladende Atmosphäre mit authentischem Inselcharakter. Neben Rezeption und Lobby-Bar werden die Außenterrasse und der Poolbereich umfassend neugestaltet.Zugleich stärkt das Hotel seine Kompetenz im Gruppen- und Veranstaltungssegment. Bereits heute begrüßt das Lido Park jährlich mehr als 100 Gruppen, darunter Wander-, Rad-, Yoga-, Pilates-, Fitness-, Golf- und Chorreisegruppen. Mit neuen Konferenzräumen und moderner audiovisueller Technik erweitert das Hotel seine Möglichkeiten für Meetings, Incentives und Veranstaltungen. Über das eigene Incoming-Team organisiert Universal Beach Hotels zudem Transfers, Ausflüge, individuelle Erlebnisse und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Hotels.Auch Radsportler profitieren von den Investitionen: Die hoteleigene Fahrradstation von Huerzeler Cycling Experience, mit dem Universal Beach Hotels seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet, wird umfassend erneuert und bietet künftig noch mehr Komfort und Service.Investitionen in Qualität und NachhaltigkeitDie Modernisierung der Fassade einschließlich der Balkone wertet das Erscheinungsbild des siebengeschossigen Gebäudes auf. Gleichzeitig sollen die Fassadenerneuerung und eine energieeffiziente Beleuchtung den Energieverbrauch weiter reduzieren und damit zum Nachhaltigkeitsziel der Hotelgruppe beitragen, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Das Universal Lido Park & Spa liegt unmittelbar am Strand von Paguera, eingebettet in eine mediterrane Gartenanlage. Neben seiner direkten Strandlage bietet es einen Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Hamam sowie einen voll ausgestatteten Fitnessraum. Mit den Investitionen setzt Universal Beach Hotels die kontinuierliche Modernisierung seines Portfolios fort. Die seit 1947 auf Mallorca verwurzelte Hotelgruppe betreibt insgesamt 18 Hotels auf Mallorca und Formentera.Weitere Informationen zu den Universal Beach Hotels unter www.universalbeachhotels.com/de/Über die Universal-Unternehmensgruppe:Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:KC3 GmbHFelicitas HelmisTel.: 0170 / 96 32 952info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: Universal Beach Hotels, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169397/6391504