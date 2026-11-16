Die Nemetschek-Aktie hat nach ihrem jüngsten Höhenflug einen kräftigen Dämpfer hinnehmen müssen. Vom Novemberhoch bei 75,70 € ging es zwischenzeitlich um mehr als -16% abwärts, bevor sich die Papiere des Münchener Softwarekonzerns im Bereich von 64 € stabilisierten. Bereits in meiner Software-Beschau vom Juli hatte ich nach dem erfolgreichen Trendlinienbruch einen Anstieg über 67,20 und 70,90 € bis 74,54 € favorisiert. Sämtliche Kursziele wurden ...

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